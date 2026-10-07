ARA
DOLAR
49,19
0,05%
DOLAR
EURO
55,11
-0,54%
EURO
ALTIN
6480,00
0,02%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • "Düşmanı saldırıdan caydırmak için önleyici operasyonlar yapacağız"

"Düşmanı saldırıdan caydırmak için önleyici operasyonlar yapacağız"

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, gerekli görmeleri halinde ABD-İsrail'e karşı önleyici saldırı gerçekleştireceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Düşmanı saldırıdan caydırmak için önleyici operasyonlar yapacağız"

İran'ın Fars Haber Ajansına konuşan Ekreminiya, İran'ın ABD-İsrail'e karşı savaş sırasında savunma ağırlıklı askeri yaklaşımını "önleyici operasyonları" da kapsayacak şekilde değiştirdiğini söyledi.

Ekreminiya, bu operasyonların düşmanın harekete geçmesini engellemeyi ve inisiyatifi İran'ın eline almayı amaçladığını belirterek, Ürdün'deki ABD üslerine yönelik füze saldırısının yanı sıra Irak'ın kuzeyindeki silahlı gruplara karşı füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen operasyonların bu yaklaşım kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Bu eylemler önleyici nitelikteydi ve onların inisiyatifini ellerinden aldı. Harekete geçmeden önce vuruldular." diyen Ekreminiya, İran ordusunun saldırıları beklemek yerine saldırı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bazı ABD üslerini de İHA'larla hedef aldıklarını kaydetti.

Bu operasyonların İran tarafından meşru müdafaa kapsamında değerlendirildiğini anlatan Ekreminiya, "Gerekirse, düşmanı herhangi bir saldırıdan caydırmak için gelecekte de önleyici operasyonlar gerçekleştireceğiz." dedi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL