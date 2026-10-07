Yapay zekanın yeni hedefi teorik matematik: OpenAI’ın gizli modeli yüzyılın problemlerini çözüyor

OpenAI, Salı günü henüz kamuoyuna sunmadığı gelişmiş bir yapay zekâ modeli tarafından üretilen 377 yeni matematiksel kanıtı GitHub üzerinden toplu halde yayınlayarak matematik dünyasında büyük bir hareketlilik yarattı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, şirketin "kod verisi dökümü" şeklinde paylaştığı çalışma; aralarında Birch-Swinnerton-Dyer hipotezi, küre paketleme problemleri ve Erdős teorileri gibi uzun süredir çözümsüz kalan veya kısıtlı matematiksel alanlara ait problem ailelerine yanıtlar getiriyor.

Milyon dolarlık problemlere yapay zeka yaklaşımı

Açıklanan sonuçlar arasında öne çıkanlardan biri, Milenyum Problemleri arasında yer alan Birch-Swinnerton-Dyer hipotezinin tam katsayı terimi formülüne ilişkin kanıt oldu. OpenAI araştırmacıları, formülün doğrulandığını ifade ediyor. Tüm kanıtlar, makineler tarafından adım adım kontrol edilebilen Lean 4 formalizasyon diliyle kodlanmış durumda. Şirket, her bir sonucun üretilmesi için gelişmiş ChatGPT Pro altyapısında ortalama 3 saatlik bir "düşünme hesabı" harcandığını açıkladı.

Matematikçilerin endişesi ve şeffaflık tartışması



Yapay zekânın teorik matematik alanındaki bu hızlı ilerlemesi, akademide mesleki gelecek ve yöntem tartışmalarını da beraberinde getirdi. Birçok matematikçi, OpenAI’ın bulguları bilimsel hakemli dergilerde makale formatında yayımlamak yerine doğrudan ham kod veri havuzlarına dökmesinden rahatsızlık duyduklarını dile getiriyor.

Gelen eleştirilerin ardından bir açıklama yapan OpenAI Sözcüsü Lindsay McCallum Rémy, bilimsel danışma kurullarının ve akademik topluluğun geri bildirimlerini dikkate aldıklarını belirtti. Rémy, "Topluluktan gelen görüşleri entegre etmeye ve bu tür büyük bilimsel sıçramaları paylaşma standartlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.