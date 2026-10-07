Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda fon piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Finansal sistem açısından sistemik bir risk olmadığını söyleyen Yılmaz, sorun yaşanan fonların tasfiyesi sırasında vatandaşların haklarının gözetileceğini ve ihtiyaç duyulan düzenlemelerin vakit kaybetmeden hayata geçirileceğini ifade etti.

Yılmaz, "Finans piyasasında sistemik bir risk söz konusu değildir, ekonomimizin temeli sağlam. Bu süreçte oluşan özel zararlar için Hazine kaynağı kullanılmayacak" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, üç şirkete ait 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya ödemelerin perşembe günü gerçekleştirileceğini de açıkladı.

"Gerekli adımlar kararlılıkla atılacak"

Yılmaz, gündemdeki sorunlu fonların sermaye piyasalarının bütününe ilişkin bir gösterge olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Finansal sistemde sistemik bir risk olmadığının altını çizen Yılmaz, sermaye piyasalarının güçlü yapısını koruduğunu ifade etti. Sorunlu fonların tasfiye edilmesinin piyasalar üzerinde zayıflatıcı bir etki yaratmayacağını kaydeden Yılmaz, olası risklerin ortadan kaldırılmasıyla sistemin daha da güçleneceğini belirtti.

Yılmaz, tespit edilen yanlışlara karşı gerekli adımların kararlılıkla atılacağını ve sermaye piyasalarına yönelik desteğin farklı tedbirlerle sürdürüleceğini söyledi.

Süreçle bağlantısı olmayan finansal kurum ve araçların zarar görmemesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, bu konuda iktidardan muhalefete tüm kesimlerin ortak bir hassasiyet gösterdiğine inandığını ifade etti.

"Vatandaşların hakları gözetilecek"

Yılmaz, süreçte vatandaşların haklarının gözetileceğini, piyasaların güvenli şekilde işleyişini sürdürmesi için gereken tedbirlerin alınacağını söyledi. Gerekli görülmesi halinde yeni düzenlemelerin de vakit kaybetmeden uygulamaya konulacağını ifade etti.

"Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını oluşturuyor"

Yılmaz'ın paylaştığı verilere göre tasfiye kapsamında bulunan 131 fon, toplam fonların yüzde 4,6’sını oluştururken, bu fonların toplam portföy değerindeki payı yüzde 7,7 seviyesinde bulunuyor. Yılmaz, problemin belirli bir alanla sınırlı kalmasının, ortaya çıkan tablonun ciddiyetini ortadan kaldırmadığını ifade etti.

Tasarruf sahiplerini olumsuz etkileyen, piyasalara yönelik güvene zarar veren ve haksız kazanca yol açan işlemlerle hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda mücadele edildiğini söyleyen Yılmaz, mağduriyet yaşayanların haklarının korunmasına yönelik adımlar atıldığını aktardı. Benzer durumların yeniden yaşanmasının önüne geçmek için uygulanabilecek idari ve hukuki tedbirlerin de ele alındığını kaydetti.

"Hazine kaynağı kullanılmayacak"

Yılmaz, süreçte ortaya çıkan özel zararların karşılanması amacıyla Hazine'den kaynak aktarılmayacağını söyledi. Başta yüksek riskli serbest fonlar olmak üzere fon piyasalarında, bankacılık sistemindekine benzer bir devlet garantisinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Olağanüstü tasfiyedeki fonlarda 1 milyon liraya kadar olan ana para ödenecek

Yılmaz, tasfiye işlemlerinde Hazine'den kaynak aktarılmayacağını bir kez daha vurguladı. Fonların kendi varlıkları ile açılan hesaplarda bulunan kaynakların esas alınacağını belirten Yılmaz, mevcut tutarların yatırımcılara sahip oldukları pay oranında dağıtılmasının kanuni ve genel kural olduğunu ifade etti.

Olağanüstü tasfiye kapsamına girecek fonlarda ise yatırımcılara ara ödeme yapılması ve 1 milyon liraya kadar olan ana paraların geri verilmesi planlanıyor. Yılmaz, ödeme sürecinde küçük yatırımcılar ile para piyasası fonlarına öncelik tanınacağını açıkladı.

17 fonda ödemeler yarın başlıyor

Yılmaz, olağan tasfiye kapsamındaki üç şirkete ait 17 fonda toplam 43 bin 643 yatırımcının yer aldığını ve bu kişilere ödemelerin perşembe günü yapılacağını açıkladı.

Söz konusu şirketlere ait diğer 49 özel fonda ise 2 bin 98 yatırımcının bulunduğunu aktaran Yılmaz, bu fonlarda yaşanan sorunların kendi kapsamları çerçevesinde çözüme kavuşturulmasının planlandığını söyledi.