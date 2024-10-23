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TUSAŞ'a terör saldırısı: Yerlikaya PKK'yı işaret etti

Bakan Yerlikaya Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısı için şunları söyledi: Biz başından beri bu eylemin oluş stili, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığı ile ilgili. Değerlendirmemiz bu ama kimlik tespitlerinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesi ile birlikte bunları tekraren sizlerle paylaşacağız.

23 Ekim 2024 | 21:55
Son Güncellenme: 23 Ekim 2024 | 22:01
TUSAŞ'a terör saldırısı: Yerlikaya PKK'yı işaret etti

TUSAŞ'ın önündeki açıklamalarında biri kadın 2 teröristin ölü ele geçirildiği bilgisini verdiğini anımsatan Yerlikaya, "Kimlik çalışmaları, parmak izi ile ilgili tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz kimliklerini ve hangi terör örgütünün yaptığı gibi bilgileri bizler vereceğiz." dedi. Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Savunma Bakanı'mızın açıklamalarını da işittik. Biz başından beri bu eylemin oluş stili, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığı ile ilgili. Değerlendirmemiz bu ama kimlik tespitlerinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesi ile birlikte bunları tekraren sizlerle paylaşacağız. Alçak, hain terör örgütünü lanetliyoruz, terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye ideali ile Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde biz terörün nefesini kesmek onların en sonuncusunu da etkisiz hale getirmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Ankara'mıza, bütün aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tekrar tedavi sürecinde olan bütün yaralılarımıza da Cenabıallah'tan acil şifalar diliyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyorum, ruhları şad olsun diyorum, tüm yakınlarına teşkilatına, çalışanlarına, mesai arkadaşlarına da ve aziz milletimize de başsağlığı diliyorum."

BAKAN GÜLER: "BU YAPILANLARIN ACILARINI MİSLİYLE ÇIKARACAĞIZ"

NTV'nin haberine göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de terör örgütü PKK'ya işaret etmişti. Yaşar Güler TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak, "En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle ile çıkaracağız" açıklaması yaptı. Güler şunları söyledi: "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz. Fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum; en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle ile çıkaracağız. Bunu harkes görecek hiç merak etmeyin"

 

 

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