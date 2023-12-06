Yakın bir gelecekte yeni Toyota'lar böyle görünecek

Toyota bu hafta 2024'te üretim versiyonu tanıtılacak Urban SUV konseptinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Aynı zamanda 2025'te yollara çıkacak Sport Crossover ile birlikte Toyota FT-3e ve Toyota FT-Se konseptlerinin Avrupa prömiyeri de yapıldı. Toyota, 2026'ya kadar Toyota binek otomobillerden hafif ticari araçlara kadar yaklaşık 15 farklı sıfır emisyonlu araç sunmayı planlıyor. Bu araçlardan 6 adedi ise, özel olarak geliştirilen elektrikli araç platformu üzerine yapılacak. Bununla birlikte bu dönemde Toyota’nın Avrupa’da yıllık satış oranının yüzde 20’sinin tam elektrikli olması, yıllık 250 binden fazla tam elektrikli satışının gerçekleşmesi bekleniyor. İşte o modeller:

1 2026’ya kadar 6 elektrikli model sunacak Toyota, Kenshiki Forum’da markayı Avrupa’da sıfır emisyona götürecek gelecek ürünler ve teknolojiler hakkında birçok önemli detay açıkladı. 2026'ya kadar özel olarak elektrikli araçlar için yapılmış platforma sahip 6 tam elektrikli modeli sunma hedefinin yanı sıra birçok yeni teknoloji gösterildi. Yeni tanıtımı yapılan Urban SUV ve Sport Crossover konseptleri, geçen yıl tanıtımı yapılan Compact SUV konsepti ve bZ4X markanın 6 tam elektrikli modelinden 4’ünü oluşturuyor. Ayrıca 2026’dan sonraki araçlarda sunulacak yeni nesil batarya teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda da açıklamalar yapıldı.

2 Performans batarya 2026’dan itibaren sunulacak yeni nesil bataryalarla Toyota; mevcut bZ4X’e kıyasla iki kat daha fazla sürüş menzili ve yüzde 20 daha düşük maliyet sunması hedeflenen performans versiyonu bir batarya tanıtacak. Marka, aynı zamanda elektriklilerin yaygınlaşmasını amaçlayan düşük maliyetli bir bataryayı da kullanmaya başlayacak.

3 Urban Suv konsepti Toyota, Kenshiki’de yeni Urban SUV Konsepti’ni tanıttı. Urban SUV, Toyota’nın Avrupa’da 2026’ya kadar elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen mimariye sahip 6 tam elektrikli ürün gamının en kompakt ve en ulaşılabilir modeli olacak.

4 Urban SUV Bu araç, Avrupa’daki en büyük elektrikli araç pazarlardan biri olacağı tahmin edilen B-SUV segmentinde konumlandırılacak.

5 Sport Crossover Toyota’nın Kenshiki’de sergilediği araçlardan biri olan Sport Crossover Konsepti, 2025’te üretilerek ürün gamına katılacak.

6 FT-3e Toyota, Kenshiki Forum’da FT-3e SUV konseptini Avrupa’da ilk kez tanıtarak yeni nesil elektrikli araçlarda sunacağı tasarım ve teknolojileri ortaya koydu.

7 FT-3e Toyota açıklamasında "FT-3e, performans odaklı spor otomobiller ve lüks sedanlar dahil olmak üzere çok yönlü yeni nesil elektrikli araç mimarisi üzerine yapıldı" diyor.

8 FT-Se Toyota, Kenshiki Forum’da elektrikli FT-Se spor otomobil vizyonunu da gösterdi. FT-Se konsepti TOYOTA GAZOO Racing’in uzmanlığıyla geliştirildi.

9 FT-Se