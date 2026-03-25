Yarın yağmur var mı? 26 Mart hava durumu

İşte 26-30 Mart 2026 tarihleri arası İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini:
|Tarih
|Hava Durumu
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|26 Mart Perşembe
|Parçalı Bulutlu
|6
|13
|27 Mart Cuma
|Sağanak Yağışlı
|7
|17
|28 Mart Cumartesi
|Yağmurlu
|9
|14
|29 Mart Pazar
|Kuvvetli Sağanak Yağışlı
|9
|11
|30 Mart Pazartesi
|Yağmurlu ve Rüzgarlı
|9
|12
Öne Çıkan Detaylar ve Uyarılar
Yağış Ne Zaman Başlıyor? Perşembe günü mola veren yağışlar, 27 Mart Cuma günü itibarıyla yeniden başlayacak ve yeni haftanın ilk gününe kadar kesintisiz devam edecek.
Sıcaklık Düşüşü: Hafta sonuna doğru sıcaklıkların hissedilir derecede azalması bekleniyor. Özellikle 29 Mart Pazar günü en yüksek sıcaklık 11 dereceye kadar gerileyerek serin ve kapalı bir hava oluşturacak.
Rüzgar Uyarısı: Pazartesi günü rüzgarın batı yönlerden kuvvetlenmesi (yaklaşık 13 mph/20 km/sa) beklendiğinden, dışarıda vakit geçireceklerin tedbirli olması öneriliyor.