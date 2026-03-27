SPK'dan 1 şirketin sermaye artırımına onay var: Yüzde 25

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/18 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, halka açık bir şirketin pay ihracı/sermaye artırımı başvurularına onay verildiği bildirildi. Buna göre QNB Finansal Kiralama A.Ş.’nin bedelli sermaye artırımına onay verildi.

Onay verilen işlemin detayları şöyle:

QNB Finansal Kiralama A.Ş.

Mevcut Sermaye: 2.000.000.000 TL



Yeni Sermaye: 2.500.000.000 TL



Artırım Türü: 500.000.000 TL bedelli (halka arz)



QNB Finansal Kiralama, mevcut sermayesini bedelli sermaye artırımı kapsamında %25 oranında artırarak 2,5 milyar TL’ye çıkaracak. Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar halka arz edilecek.