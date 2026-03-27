BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.03.2026)

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 38.85 ile Ral Yatırım Holding ve yüzde 17.50 ile Tekfen Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -18.97 ve yüzde -16.46 ile Efor Yatırım ve Reeder Teknoloji hisseleri oldu.

Ceren Oral
Ceren Oral
[email protected]

BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.03.2026)

Endekste Düşüş Sürüyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 62.56 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 47.71 milyar TL ile Tüpraş takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.96 azalışla 12,727 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 287 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 172.73 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-1

RSI göstergesi 39.27 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.20 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -105.40 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 12,898 ve 13,069 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 12,636 ve 12,546 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 41.52 seviyesinde bulunuyor.


Anadolu Efes

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-2
Dirençte zorlandı
16.22-17.82 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 17.19 seviyesinin altında kapanışlarda 16.80 seviyesine gerileyebilir. 17.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 16.80-16.20
Satım aralığı: 17.80-18.80
Endeks Ağırlığı (%): 0.85
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.


Borusan Boru Sanayi

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-3
Dirençler izlenmeli
Güç topluyor. 475.75 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 535.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 482.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 482.50-440.00
Satım aralığı: 535.00-620.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.37
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.


Doğan Holding

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-4
Dirençte zorlandı
19.75-21.26 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 20.66 seviyesinin altında kapanışlarda 20.10 seviyesine gerileyebilir. 21.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21.95 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 20.10-19.70
Satım aralığı: 20.90-20.80
Endeks Ağırlığı (%): 0.51
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.


T. Halk Bankası

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-5
Destek arayışında
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 36.66 seviyesinin altındaki kapanışlarda 32.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 43.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 32.75-30.50
Satım aralığı: 43.00-44.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.62
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.


Hektaş

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-6
Güç kaybediyor
3.01 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 2.64 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 2.84 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 2.64-2.64
Satım aralığı: 2.94-3.12
Endeks Ağırlığı (%): 0.25
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.


İş Bankası (C)

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-7
Destek arayışında
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 13.18 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 14.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 12.40-12.20
Satım aralığı: 14.50-15.60
Endeks Ağırlığı (%): 2.65
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.087 puan azaldı.


Koç Holding

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-8
Hareket marjı dar
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 191.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 189.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 183.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 189.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 195.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 183.00-181.00
Satım aralığı: 186.00-194.00
Endeks Ağırlığı (%): 2.66
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.093 puan azaldı.


Kardemir (D)

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-9
Dirençte zorlandı
28.26-30.42 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 28.92 seviyesinin altında kapanışlarda 27.50 seviyesine gerileyebilir. 30.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 30.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 27.50-25.25
Satım aralığı: 30.25-29.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.52
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.


Mavi Giyim

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-10
Güç kaybediyor
44.12 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 41.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 42.68 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 41.25-40.00
Satım aralığı: 43.00-45.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.63
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.


Mia Teknoloji

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-11
Güç kaybediyor
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 36.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 32.75 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 36.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 39.11 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 32.75-28.50
Satım aralığı: 37.25-37.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.27
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.


Petkim

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-12
Destek arayışında
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 19.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 19.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 18.20-18.10
Satım aralığı: 19.90-19.60
Endeks Ağırlığı (%): 0.58
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.035 puan azaldı.


Pegasus

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-13
Hareket marjı dar
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 183.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 177.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 175.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 177.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 181.00 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 175.00-164.00
Satım aralığı: 181.00-195.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.99
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.020 puan arttı.


Sasa Polyester

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-14
Dirençte zorlandı
2.34-2.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 2.39 seviyesinin altında kapanışlarda 2.25 seviyesine gerileyebilir. 2.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.44 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 2.36-2.30
Satım aralığı: 2.44-2.44
Endeks Ağırlığı (%): 1.24
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.


Şişe Cam

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-15
Dirençler izlenmeli
Güç topluyor. 43.66 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 47.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 43.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 43.25-42.25
Satım aralığı: 47.75-44.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.81
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.122 puan arttı.


TAV Havalimanları

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-16
Dirençler izlenmeli
Güç topluyor. 269.25 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 297.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 290.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 290.00-270.00
Satım aralığı: 297.50-322.50
Endeks Ağırlığı (%): 1.36
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.093 puan arttı.


Tofaş Oto. Fab.

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-17
Destek arayışında
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 272.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 250.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 296.63 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 250.00-238.00
Satım aralığı: 282.50-290.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.85
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.091 puan azaldı.


Tüpraş

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-18
Destek arayışında
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 240.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 217.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 262.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 217.00-209.00
Satım aralığı: 250.00-255.00
Endeks Ağırlığı (%): 6.03
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.027 puan azaldı.

