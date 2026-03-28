TPAO'nun üç ildeki sahaları için kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman ve Kırklareli-Edirne'de bulunan sahaları kamulaştırılacak.

Anadolu Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

Ayrıca TPAO'nun Kırklareli ve Edirne sınırlarında sahip olduğu arama ruhsatında yapılması planlanan doğal gaz boru hattı için gerekli olan parsele ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki parselin 983,14 metrekarelik kısmını kamulaştıracak.

