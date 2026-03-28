Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var (23-27 Mart)

Açıklama şöyle:

Şirketimizin 17.12.2025 tarihli ve 2025/42 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; meşru çıkarlarımızı gözetmek, sözleşme müzakereleri aşamasında ticari rekabeti korumak ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmamak maksadıyla, Amerika'da yerleşik firma ile gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemleri almak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı alınmıştır. Şirketimizin 24.03.2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; 17.12.2025 tarihli ve 2025/42 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile alınan erteleme kararı kapsamında, ilgili müzakere süreçlerinin neticelendirilerek sözleşmenin imzalanması ve içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine sebep olan hususların ortadan kalkmış olması nedeniyle, söz konusu bilgilerin kamuya açıklanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Amerika'da yerleşik bir firma ile 09.01.2026 tarihinde başlayan denetim ve üretim inceleme süreci tamamlanmış, birinci faz ihtiyaçların tedariki kapsamında 24.03.2026 tarihinde söz konusu firma ile sözleşme imzalanmıştır. Bununla birlikte, ertelemeye konu sözleşmeden ayrı olarak, aynı tarihte Amerika'da yerleşik 3 farklı firma ile de yeni anlaşma yapılmıştır. İmzalanan sözleşmeler ile 60 MVA ile 300 MVA arasında değişen güç seviyelerindeki transformatörlerin tedarikine ilişkin olarak toplam 768.864.700.-USD (Yediyüzaltmışsekizmilyonsekizyüzaltmışdörtbinyediyüz Amerikan Doları) (TCMB Döviz Alış Kuru: 44,2636 üzerinden 34.032.719.535.-TL) tutarında sipariş alınmıştır. Söz konusu siparişlerin teslimatları 2026 yılında başlayacak olup 2028 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacaktır. Yapılan sözleşmelerin 2025 yılı sonu hasılatına oranı %96,4'dür.