Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var (23-27 Mart)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz, 23.03.2026 tarihinde, yurt içi bir müşterisinden savunma sistemleri alanında toplam bedeli 3.900.000 ABD Doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2026 ve 2027 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.
-Şirketimiz, 23.03.2026 tarihinde, yurt içi bir müşterisinden savunma sistemleri alanında toplam bedeli 2.104.908 ABD Doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2026 ve 2027 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.
2 AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (AKHAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 23.03.2026 tarihinde (bugün), "Uluslararası Fuar" katılımında kazandığı "Filistin, Irak, Suriye ve Somali "ülkelerine yapacağı Un ve Makarna ihracatı kapsamında 3.900.000 ABD Doları olan satış gerçekleştirmiştir. Söz konusu satış kapsamındaki ihracat bedelinin 2.757.000 ABD Doları "Makarna", 1.143.000 ABD Doları "Un" kategorisindedir.
3 PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. (PENGD)
Açıklama şöyle:
Dünya'nın önde gelen market zincirlerinden LIDL Stiftung & Co. KG ile şirketimiz arasında 24.03.2026 itibarıyla çeşitli turşu ve konserve ürünlerini kapsayan 30.438.120 EUR tutarında 1 yıllık iş birliği başlatılmış olup, sevkiyatlar Mayıs 2026'dan itibaren başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecektir.
4 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Reap Batarya Teknolojileri A.Ş. ile Endoks Enerji A.Ş. arasında, 1C ve 0.5C şarj-deşarj oranlarına sahip enerji depolama ünitelerinin üretimine yönelik 15.938.617 ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında, Endoks Enerji A.Ş. uhdesinde olmak üzere, sözleşme bedelinin 31.146.246 ABD Doları'na kadar artırılmasına yönelik opsiyon da bulunmaktadır. İstanbul Tuzla'daki fabrikamızda üretilecek enerji depolama ünitelerinin 6 ay içerisinde teslim edilmesi öngörülmektedir.
5 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 17.12.2025 tarihli ve 2025/42 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; meşru çıkarlarımızı gözetmek, sözleşme müzakereleri aşamasında ticari rekabeti korumak ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmamak maksadıyla, Amerika'da yerleşik firma ile gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemleri almak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı alınmıştır. Şirketimizin 24.03.2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; 17.12.2025 tarihli ve 2025/42 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile alınan erteleme kararı kapsamında, ilgili müzakere süreçlerinin neticelendirilerek sözleşmenin imzalanması ve içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine sebep olan hususların ortadan kalkmış olması nedeniyle, söz konusu bilgilerin kamuya açıklanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Amerika'da yerleşik bir firma ile 09.01.2026 tarihinde başlayan denetim ve üretim inceleme süreci tamamlanmış, birinci faz ihtiyaçların tedariki kapsamında 24.03.2026 tarihinde söz konusu firma ile sözleşme imzalanmıştır. Bununla birlikte, ertelemeye konu sözleşmeden ayrı olarak, aynı tarihte Amerika'da yerleşik 3 farklı firma ile de yeni anlaşma yapılmıştır. İmzalanan sözleşmeler ile 60 MVA ile 300 MVA arasında değişen güç seviyelerindeki transformatörlerin tedarikine ilişkin olarak toplam 768.864.700.-USD (Yediyüzaltmışsekizmilyonsekizyüzaltmışdörtbinyediyüz Amerikan Doları) (TCMB Döviz Alış Kuru: 44,2636 üzerinden 34.032.719.535.-TL) tutarında sipariş alınmıştır. Söz konusu siparişlerin teslimatları 2026 yılında başlayacak olup 2028 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacaktır. Yapılan sözleşmelerin 2025 yılı sonu hasılatına oranı %96,4'dür.
6 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Askeri Fabrika ve Tersane A.Ş. (ASFAT) kurumundan Yapay Zeka Model Eğitimi Sistemi İçin Malzeme Alımı işi kapsamında sipariş almıştır. Sipariş bedeli KDV hariç 1.486.000 USD'dir. (KDV hariç BİR-MİLYON-DÖRT-YÜZ-SEKSEN-ALTI-BİN AMERİKAN DOLARI)
7 KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (KLYPV)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir şirket arasında güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli KDV hariç 127.172.130,50 TL olup, 2026 yılı ilk yarısına kadar sözleşme konusu panellerin teslimi ve hasılata yansıması planlanmaktadır.
8 HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (HATSN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt dışında yerleşik bir firma arasında, 04.03.2026 tarihinde bir yeni gemi inşaa sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşmeye ilişkin olarak, 04.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, açıklamanın ertelenmesinin şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması açısından gerekli olduğu değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
* Ertelemenin yatırımcıları yanıltıcı nitelikte olmadığı
* Daha önce kamuya açıklanan bilgilerle çelişmediği
* İçsel bilginin gizliliğinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığı
* İçsel bilgiye erişimi olan kişiler listesinin güncellendiği
hususları Yönetim Kurulumuzca tespit edilmiştir.
Gelinen son aşamada söz konusu sözleşme yürürlüğe girmiş olup, erteleme sebepleri ortadan kalktığından iş bu açıklamanın yapılmasına karar verilmiştir.
Sözleşmenin tutarı 42.625.000,00 USD olup tahmini teslim tarihi 2027 yılı 3. çeyrek olarak öngörülmektedir.
9 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)
Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, hareket kontrol sistemlerine yönelik olarak 431.250 EUR+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
-Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, hava savunma sistemlerine yönelik yönelik olarak 800.000,00 EUR (KDV Hariç) tutarında sözleşme imzalanmıştır.