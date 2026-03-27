23 aracı kurumdan 56 hisse önerisi

2026’ya yükselen bir ivmeyle giren Borsa İstanbul (BİST), ocak ayında yüzde 23 değer kazanarak 1997’dan bu yana yıla en güçlü başlangıcına imza attı. Ocak ayı sonunda 13.838’i gören BİST-100, yeni zirve kapanışını ise 16 Şubat’ta 14.339 ile yapsa da ay sonuna doğru 14.000’de tutunmakta zorlandı.
Ekonomist’in 01-14 Mart 2026 tarihli sayısından
Yıl başından itibaren güçlü değer kazanımına ek olarak küresel piyasalar karşısında belirgin bir pozitif ayrışma yaşandığı için BİST’in zaman zaman kâr realizasyonları yaşaması ‘olağan’ karşılanıyor.
Portföylerde son durum
Dezenflasyon sürecinin ve faiz indirimi temasının destekleyici ana unsurlar olduğu, geri çekilen ve bu eğilimi sürdürmesi beklenen faizlerin, alternatif getirilerin cazibesini azaltarak risk iştahını artırdığı analizi yapılıyor. Bu temalar doğrultusunda aracı kurumlar da hisse portföylerini yeniden oluşturuyor. Biz de 23 kurumun portföylerinde yer alan hisseleri araştırdık.
Tabloda toplamda 56 hisse yer alırken en çok önerilen hisse, 14 kurumla Akbank oldu. Onu 12 kurumla THY, 11 kurumla Migros ve Koç Holding izledi. BİM Mağazalar, Turkcell ve MLP Sağlık ise 10 kurumun listesinde yer buldu.
‘Seçicilik’ vurgusu öne çıkıyor
ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Başkanı Erol Danış, bu dönemde dezenflasyon süreci ve TL’nin istikrarının güçlenmesiyle doğru sektör ve şirket seçiminin her zamankinden daha belirleyici, zor ve kritik olacağına vurgu yapıyor. “Yatırım kararları, seçicilik ve uzun vadeli stratejik uyum temelinde şekillendirilmeli” diyen Erol Danış’a göre; TL’ye duyarlı sektörler dezenflasyon süreci ve para politikası çerçevesinde avantajlarını koruyor.
İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros; “Model portföy tercihlerimizi tek bir sabit stratejiye bağlı kalmaksızın, makroekonomik konjonktürü ve piyasa dinamiklerini esas alarak belirliyoruz” diyor. Faiz seviyesi, enflasyon görünümü, büyüme eğilimi, şirket kârlılıklarının seyri ve küresel risk iştahı gibi unsurların sektör ve hisse bazlı ağırlıklandırmalarda temel belirleyiciler olduğu bilgisini veren Çağlar Toros; portföy yapısının döngüsel fırsatlardan faydalanmayı ve olası risklere karşı esnek kalmayı amaçlayan dinamik bir yaklaşım üzerine kurulu olduğunun da altını çiziyor.
Bankacılık mı, reel sektör mü?
Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör, “2026 yılı model portföyümüzde stratejik varlık dağılımımızı ‘seçicilik’ teması üzerine kurduk. Özellikle defansif büyüme özellikleri sergileyen, nakit yaratma kapasitesi yüksek olan, finansman gideri yönetimini başarılı şekilde yürüten şirketleri ön plana çıkarıyoruz” diyor.
Kuveyt Türk Yatırım’ın 2026 sonu için BİST-100 hedefi, 15.250 puan. Dr. Kutay Gözgör’e göre; TCMB’nin faiz indirim döngüsünün devam etmesi, sanayi şirketlerinin finansman giderlerindeki baskıyı hafifletecek ve net kâr marjlarını destekleyecek. Kutay Gözgör, bu yıl bankacılık sektöründen ziyade operasyonel marjları güçlü, nakit akışı sağlam ve finansman gideri yönetimi başarılı reel sektör şirketlerinin öne çıkacağı bir rotasyon bekliyor.
Üçlü değişiklik geldi
Tera Yatırım; Garanti BBVA’yı ve Türkiye Sigorta’yı çıkardığı model portföyüne daha fazla getiri potansiyeli öngörüsüyle Yapı Kredi’yi (YKB) ve Aksigorta’yı ekledi. Güçlü seyreden iç pazar dinamiklerinden daha fazla fayda sağlayabileceği beklentisiyle otomotivdeki tercihlerini ise Ford Otosan’dan Tofaş Oto’ya kaydırdıklarını aktaran Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan; bu iki hisse için şu analizi yapıyor:
“Ford Otosan’ı; Avrupa ve İngiltere’deki eşsiz pazar konumu, maliyet korumalı ihracat gelirleri, giderek güçlenmesini beklediğimiz nakit akışı ve temettü ödemeleri ile hisse fiyatının uygun değerlemesi nedeniyle beğeniyoruz. Tofaş Oto’nun ise şirket yönetiminin orta-uzun vadede öngördüğü yüzde 90 üzeri kapasite kullanım hedeflerine uygun olarak 2026’da yeni üretim modelleri açıklayabileceğine inanıyoruz. 2026’yı Stellantis-Türkiye kaynaklı sinerjilerin yakalanabileceği bir yıl olarak da görüyoruz.”
Astor Enerji'nin hikayesi
Tacirler Yatırım, geçen hafta Astor Enerji’yi 257 TL hedef fiyatla model portföyüne dahil etti. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün; “Son çeyrek sonuçları sonrasında 2026 ve 2027 tahminlerimizi yukarı yönlü güncellerken, özellikle artan ihracat ağırlığı, güçlü sipariş birikimi ve 2026’da devreye girecek kapasite artışının katkısını daha belirgin şekilde modelliyoruz” diyor.
En çok önerilen yedi hissede güncel analizler:
Akbank: Düşen faiz ortamında; yüksek TL fonlama payı ile uzun vadeli ve yüksek getirili TL sabit faizli menkul kıymet portföyünün desteğiyle dengeli marj performansı bekleniyor. Güçlü bilanço yapısı, sermaye yeterliliği ve likiditesiyle beğeniliyor.
THY: Güçlü yolcu trafiğinin devamı bekleniyor. Nakit yaratma kapasitesinin güçlü kalacağı, borçluluğun yönetilebilir seviyelerde tutulacağı öngörülüyor.
Migros: Çoklu kanallarda büyüme stratejisiyle FMCG pazar payını istikrarlı artırılabilmesi, net nakit pozisyonu ve başarılı online satışlarıyla öne çıkarılıyor. Verimlilik artırıcı uygulamalarla brüt kârlılıktaki iyileşmeye dikkat çekiliyor.
Koç Holding: İstikrarlı nakit üretimiyle beğeniliyor. Portföy kompozisyonunun sektörel ve döngüsel dalgalanmalara karşı yüksek dayanıklılık sunan, dengeli bir yapı sergilediğinin altı çiziliyor.
BİM Mağazalar: Kâr marjlarındaki iyileşmeye ve pazar payı kazanma açısından iyi bir konumda bulunduğuna işaret ediliyor.
Turkcell: Google Cloud ile iş birliğinin; döviz bazlı gelirleri çeşitlendiren, kârlılık kalitesini artıran ve uzun vadeli büyüme stratejisini destekleyen stratejik bir kırılma noktası olabileceği değerlendiriliyor.
MLP Sağlık: Başarılı mali yönetimiyle ve defansif yapısıyla tercih ediliyor. Dengeli bilanço yapısının sürdürülebilir büyüme potansiyeline işaret ettiği aktarılıyor.