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Yaz saati uygulaması uykusuz bırakıyor

ABD, Kanada ve 40'tan fazla Avrupa ülkesindeki kullanıcılar üzerinde yapılan analizlere göre, yaz saati uygulaması uyku düzenini haftalar boyunca bozuyor.

14 Mart 2025 | 12:55
Yaz saati uygulaması uykusuz bırakıyor

Samsung, 14 Mart Dünya Uyku Günü kapsamında, yaz saatine geçiş uygulaması nedeniyle saatlerin ileri alındığı dönemlerde Samsung Healt kullanıcılarının uyku verilerine dair incelemesini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan ABD, Kanada ve 40'tan fazla Avrupa ülkesindeki kullanıcılar üzerinde yapılan analizlerin sonucuna göre, yaz saati uygulamasının haftalar süren uyku düzeni bozulmalarına neden olduğu belirlendi.

Yaz saati uygulamasının sabahında pek çok kişinin uyku düzeninin bozulduğu gözlemlendi. Saat değişikliğinin yapıldığı gece, insanların uyku öncesinde daha uzun zaman geçirdiği, bir önceki geceye göre 33 dakika daha geç uykuya daldığı ve 19 dakika daha erken uyandığı saptandı.

Bu durumdan en çok etkilenenler 20'li yaş grubu olduğu ve bu grup çok geç uykuya geçtiği ve daha az uyuduğu belirlendi.

Kullanıcıların toplam uyku süresi, uyanık kalma süresi, uyku döngüsü, fiziksel ve zihinsel iyileşmesinin değerlendirilmesine dayalı olarak hesaplanan Uyku Skoru da haftalar sonra bile en düşük seviyelerde seyrederken, 20'li yaşlardaki kullanıcılar yine en düşük skora sahip oldu.

Yedi günlük Uyku Skoru ortalamasına göre, 20'li yaş grubu en yavaş skor iyileşme oranını gösterirken, daha büyük yaş grupları yaz saatine çok daha hızlı uyarlanmış oldu.

Üçüncü haftaya gelindiğinde, tüm yaş gruplarında uyku skorları hala normal düzeye inmedi ve iyi bir gece uykusunun kalitesi tam yakalanamadı. AA

 

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Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
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Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
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SPK'nın son bülteni: 6 şirkete bedelsiz onayı var
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