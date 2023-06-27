Yoksulluk sınırı 33 bin 789 lira oldu

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Haziran 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, haziranda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 10 bin 373 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 33 bin 789 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 13 bin 471 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,10 oldu.

Tavuk fiyatı yüzde 12 düştü

Araştırmaya göre, bir önceki aya kıyasla süt fiyatı sabit kaldı, peynir fiyatı yüzde 4 geriledi, yoğurt yüzde 5 zamlandı. Dana kıyma ortalama 300 lira, kuşbaşı ortalama 335 liradan satıldı. Kuzu ve balık fiyatları sınırlı düzeyde gerilerken, tavuk fiyatı yüzde 12 azaldı.

Yumurta fiyatı haziranda yüzde 3 zamlandı ve tanesi ortalama 3 liradan satılmaya başlandı. Kuru fasulyede sınırlı düzeyde, yeşil ve kırmızı mercimekte yüzde 7 fiyat düşüşü oldu.

Nohut yüzde 9, yağlı tohumlar ise yüzde 6 zamlandı. Pirinç yüzde 5, bulgur ve irmik yüzde 3 zamlanırken, ekmek ve makarna fiyatı değişmedi.

Çay fiyatı zamlandı

Patates, kuru soğan, domates, patlıcan, fasulye, havuç fiyatları geriledi. Gıda sepetinde bu ayın zam şampiyonu yüzde 87'lik artışla kıvırcık marul oldu ve ortalama 25 liradan satıldı.

Son bir ayda ayçiçeği yağı fiyatı ortalama yüzde 3, tereyağı fiyatı sınırlı seviyede düştü. Margarin hafif düzeyde, zeytinyağı yüzde 4 zamlandı.

Çay yüzde 31, tuz yüzde 30, siyah zeytin yüzde 7, baharatlar yüzde 4, yeşil zeytin ve reçel yüzde 3 zamlandı. Şeker ve pekmezde sınırlı seviyede fiyat artışı yaşandı. Salça fiyatları yüzde 3 düştü.



