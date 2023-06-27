ARA
Bist 100
5759,11
0,46%
Bist 100
Dolar/TL
26,043
0,4912%
Dolar/TL
Euro/TL
28,521
0,5382%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0952
0,3942%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1606,16
0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yoksulluk sınırı 33 bin 789 lira oldu

TÜRK-İŞ, haziran ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 10 bin 373 lira, yoksulluk sınırını 33 bin 789 lira olarak hesapladı. Açlık sınırı ise 10 bin 373 lira oldu.

27 Haziran 2023 | 10:47
Son Güncellenme: 27 Haziran 2023 | 11:49
0
Yoksulluk sınırı 33 bin 789 lira oldu

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Haziran 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, haziranda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 10 bin 373 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 33 bin 789 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 13 bin 471 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,10 oldu.

Tavuk fiyatı yüzde 12 düştü

Araştırmaya göre, bir önceki aya kıyasla süt fiyatı sabit kaldı, peynir fiyatı yüzde 4 geriledi, yoğurt yüzde 5 zamlandı. Dana kıyma ortalama 300 lira, kuşbaşı ortalama 335 liradan satıldı. Kuzu ve balık fiyatları sınırlı düzeyde gerilerken, tavuk fiyatı yüzde 12 azaldı.

Yumurta fiyatı haziranda yüzde 3 zamlandı ve tanesi ortalama 3 liradan satılmaya başlandı. Kuru fasulyede sınırlı düzeyde, yeşil ve kırmızı mercimekte yüzde 7 fiyat düşüşü oldu.

Nohut yüzde 9, yağlı tohumlar ise yüzde 6 zamlandı. Pirinç yüzde 5, bulgur ve irmik yüzde 3 zamlanırken, ekmek ve makarna fiyatı değişmedi.

Çay fiyatı zamlandı

Patates, kuru soğan, domates, patlıcan, fasulye, havuç fiyatları geriledi. Gıda sepetinde bu ayın zam şampiyonu yüzde 87'lik artışla kıvırcık marul oldu ve ortalama 25 liradan satıldı.

Son bir ayda ayçiçeği yağı fiyatı ortalama yüzde 3, tereyağı fiyatı sınırlı seviyede düştü. Margarin hafif düzeyde, zeytinyağı yüzde 4 zamlandı.

Çay yüzde 31, tuz yüzde 30, siyah zeytin yüzde 7, baharatlar yüzde 4, yeşil zeytin ve reçel yüzde 3 zamlandı. Şeker ve pekmezde sınırlı seviyede fiyat artışı yaşandı. Salça fiyatları yüzde 3 düştü.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1606,16 0,41%
  • ALTIN ONS 1918,42 -0,25%
  • BIST 100 5759,11 0,46%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,043 0,4912%
  • EURO/TURK LIRASI 28,521 0,5382%
  • EURO/USD 1,0952 0,3942%
  • INGILIZ STERLINI 1,27407 0,20961%
  • JAPON YENI 143,953 0,313%
  • KANADA DOLARI 1,31677 0,08741%
  • RUS RUBLESI 85,475 1,2617%
Günün En Çok Okunanları
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi
Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi
TOKİ, İstanbul dahil 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
GERİ
İLERİ
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL