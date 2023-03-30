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YSK, Cumhurbaşkanlığı için kesin aday listesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların oy birliğiyle reddedildiğini bildirdi.

30 Mart 2023 | 19:17
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YSK, Cumhurbaşkanlığı için kesin aday listesini açıkladı

YSK Başkanlığı'nda, Kurulun 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin bugünkü çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Yener, Millet Partisi'nin, altılı masa tarafından "Millet İttifakı" isminin kullanılmaması yönünde yaptığı itiraz başvurusunun oy çokluğuyla reddedildiğini söyledi.

YSK'nin seçim takvimi kapsamında ilan edilen geçici cumhurbaşkanı adayları listesine yapılan itirazlara değinen Yener, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylıklarına yönelik YSK'ye itiraz başvurusu yapıldığını hatırlattı.

Kurulun bu başvuruları sonuçlandırdığını dile getiren Yener, şöyle devam etti:

"Kurulumuz, her 3 adaya yönelik olarak yapılan itirazları değerlendirmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77, 101, 106 ve 116'ncı maddeleri ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3, 6, 8 ve 8/a maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, oy birliğiyle her 3 aday yönünden; alfabetik olarak tekrarlıyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir. 

Alfabetik olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup karar ilan edilmek üzere bugün Resmi Gazete'ye gönderilecektir. 

Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla da cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır."

YSK Başkanı Yener, Kurulun bugün seçimlerin yenilenmesi kararının usulüne uygun olmadığı itirazı ve bu kararın iptali istemini de görüştüğünü, bu başvurunun da reddine karar verildiğini söyledi.

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