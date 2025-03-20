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Yurt dışı ÜFE şubatta yüzde 2,05 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,05, yıllık bazda yüzde 20,08 artış gösterdi.

20 Mart 2025 | 11:04
Yurt dışı ÜFE şubatta yüzde 2,05 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,05, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,10, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,95 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 23,12, imalatta yüzde 20,03 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise sermaye malında yüzde 22,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,83, dayanıklı tüketim malında yüzde 20,76, ara malında yüzde 19,19 ve enerjide yüzde 2,41 yükseliş gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,42, imalatta yüzde 2,03 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde dayanıklı tüketim malında yüzde 2,78, ara malında yüzde 2,32, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,88, sermaye malında yüzde 1,81 ve enerjide yüzde 1,31 yükseliş kaydedildi.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları            
Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
2021-1,37-2,467,457,144,693,930,34-0,921,557,9313,4925,92
20223,252,357,292,616,519,180,662,640,671,342,282,77
202340,421,652,430,4515,6215,341,95-0,591,353,512,28
20244,572,384,71,370,420,971,72,952,250,09-0,860,91
20252,012,05          
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları            
Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202132,5128,2733,1935,3139,643,7241,8930,8128,8732,9647,8987,64
202296,44106,13105,8297,11100,54110,66111,34118,94117,04103,7983,6649,9
202350,9848,1340,3540,132,1339,9260,3259,2457,2557,2559,1558,4
202459,2762,3867,2565,5365,4844,5127,4128,6732,3530,725,1923,5
202520,4720,08          

 

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THY'den geri alım açıklaması
Logo Yazılım'dan temettü kararı
SPK'dan geri alımlarla ilgili düzenleme
TAB Gıda'dan temettü kararı
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Bir şirketten daha temettü kararı var
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