Kadın girişimciler 20'nci kez ödüllendirilecek

Ekonomist dergisi, Garanti BBVA ve Türkiy Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, 20'nci yılında yeni başarı hikâyelerini ödüllendirmeye hazırlanıyor. Yirmi yıldır kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmeyi ve girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı amaçlayan yarışmanın yeni dönem başvuruları başladı.

Ekonomist’in 30 Ağustos - 12 Eylül 2026 tarihli sayısından

Bugüne kadar 50 bini aşkın başvuru alan yarışma, yıllar içinde yalnızca bir ödül programı olmaktan çıkarak kadın girişimciler için önemli bir görünürlük, ilham ve network platformuna dönüştü. İlk yıllarında tek kategoride düzenlenen yarışma, bugün beş farklı kategoride kadın girişimcileri destekliyor.

Sibel Kaya

Yeni rol modeller

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, kadın girişimciliğini finansmanın yanı sıra eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara erişim başlıklarında desteklediklerini belirtti. Son beş yılda kadın girişimcilere 350 milyar TL finansman sağladıklarını, 6 bin kişinin yararlandığı Kadın Girişimci Akademisi’ni hayata geçirdiklerini ve Ticaretin Kadınları platformuyla yeni pazarlara erişimi desteklediklerini aktaran Kaya, “Kadın girişimcilerin güçlenmesinin önemine inanıyor ve bütünsel bir destek sunuyoruz. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması da bu yaklaşımımızın en güçlü ve görünür yansımalarından biri” dedi.

Esra Bezircioğlu

Yarışmanın kadın girişimcilerin başarılarını görünür kılmasının yanı sıra yeni rol modeller yaratılmasına da katkı sunduğunu belirten KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, kadınların birbirinden güç aldığı bir ekosistemin önemine dikkat çekti. Bezircioğlu, “Her kadın girişimcinin hikâyesinin başka bir kadına cesaret verebileceğine inanıyoruz. Başarıları görünür kılmak, yeni rol modeller yaratmak ve yeni girişimcilik hikâyelerinin önünü açmak anlamına geliyor” diye konuştu.

Ekosistem büyüyor

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz, yarışmanın 20 yıllık yolculuğunun Türkiye’de kadın girişimciliğinin gelişimiyle paralel ilerlediğini söyledi. Yılmaz, yarışmanın başladığı ilk yıllarda yüzde 3 seviyesinde olan kadın girişimciliğinin bugün girişimcilik ekosisteminden yüzde 18 pay aldığını belirterek, bu değişimin kadın girişimciliğindeki gelişimin önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Yarışmanın geçmiş kazananları arasında Trendyol kurucusu Demet Mutlu, Insider kurucu ortağı ve CEO’su Hande Çilingir, BigChefs kurucusu Gamze Cizreli ve Armut kurucu ortağı Başak Taşpınar Değim gibi girişimcilik dünyasının tanınan isimleri bulunuyor. Yılmaz, 20. yıl dolayısıyla tüm kadın girişimcileri yarışmaya katılmaya ve başarı hikâyelerini paylaşmaya davet etti.

Bu yıl yarışmada Türkiye’nin Kadın Girişimcisi kategorisinin yanı sıra teknolojide gelecek vadeden, yöresinde sürdürülebilir fark yaratan ve sosyal etki oluşturan kadın girişimciler de ödüllendirilecek. Kadın kooperatiflerinin de yer aldığı beş kategorinin her birinde girişimcilere farklı alanlardaki başarıları doğrultusunda destek sunulacak.

1 Milyon TL ödül

Yarışmanın büyük ödülü Türkiye’nin Kadın Girişimcisi kategorisinde 1 milyon TL olarak belirlenirken, Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi, Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi, Kadın Sosyal Etki Girişimcisi ve Kadın Kooperatifi kategorilerinin kazananları 500’er bin TL ödül alacak. Böylece toplam ödül tutarı 3 milyon TL’ye ulaşacak.

Kazananlara para ödülünün yanı sıra bir yıl boyunca KAGİDER üyeliği, Ekonomist, Capital ve Elele dergilerine abonelik, Garanti BBVA iletişim desteği ve girişimcilik ekosisteminde güçlü network fırsatları da sunulacak.

Başvurular 15 Kasım 2026 tarihine kadar www.garantibbvakadingirisimci.com adresi üzerinden yapılabilecek.