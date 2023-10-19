Doğan Holding, Anadolu Ödülleri’ne 4. kez sponsor oldu

Bu yıl 'Söz Kadında' ana temasıyla düzenlenen ödül töreninde üretim sürecinde Anadolu’nun kültürel zenginliğini yaşatan, ondan ilham alan, yenileyen ve dönüştüren 6 kadın ödül aldı.

Ödüller; edebiyatta Latife Tekin, görsel sanatlarda İpek Duben, mimarlıkta Sevince Bayrak, sinemada Yeşim Ustaoğlu ve müzik kategorisinde Selda Bağcan’a verildi.

Doğan Değer Ödülü ise yurt dışında büyük başarılar yakalamasına rağmen Türkiye’ye dönüp ülkesine değer katmayı tercih eden seramik sanatçısı Candeğer Furtun’un oldu. Furtun ödülünü Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı'nın elinden aldı.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı törende yaptığı konuşmada, “Doğan Grubu olarak desteklemekten onur duyduğumuz Anadolu Ödülleri, bu yıl kadınların Anadolu’nun tarihinde ve kültüründe oynadığı vazgeçilmez rolü kutlamak için bir vesile. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız şu günlerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınları toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda güçlendirme vizyonunu tutkuyla sahiplenmeliyiz. Her anlamda kalkınmış bir ülke olabilmek için kadınların her alanda yükselmesini içeren bu vizyon, ülkemizi hiç şüphesiz hep daha ileriye taşıyacak” dedi.

Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise “Anadolu Ödülleri, kadınlarımızın her durumda yaratıcılık ve sürdürülebilirlik enerjileriyle kültür ve sanatın oluşmasına çok büyük ve anlamlı katkılar sunduklarını bir kez daha gösterecek. Kadın sanatta, edebiyatta, bilimde, politikada, ekonomide ve yaratıcılığın her alanında katkısını arzulanan boyuta getirebilir, daha barışçıl, daha mutlu ve daha sevinçli bir insan hayatı inşa edebiliriz. Bu bağlamda, beş alanda minnet belgesi olarak sunduğumuz ödüllerimiz bu ayrıcalıklı insanların hayata kattıkları yeni sözlerle zenginleşerek gelecek kuşaklara aktarılacaktır” diye konuştu.