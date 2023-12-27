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Doğan Holding, GAMA'ya ortak oluyor

Doğan Holding, geri dönüşüm şirketi GAMA ile yüzde 70 oranında ortaklık için anlaştı.

27 Aralık 2023 | 09:56
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Doğan Holding, GAMA'ya ortak oluyor

Doğan Holding, bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. aracılığıyla geri dönüşüm şirketi GAMA Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.'ye yüzde 70 oranında ortaklık için anlaşmaya vardı. 

Doğan Holding'ten yapılan açıklamada hisse devrinin resmi işlemlerin sona ermesini takiben gerçekleşeceği kaydedildi. 

Çağlar Göğüş: “Daha iyi bir dünya için sürdürülebilir iş modellerine yatırımı önemli buluyoruz"

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, GAMA ile ortaklığa ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2018 yılından beri yürütülen dönüşüm ve büyüme stratejisi doğrultusunda makro trendlere uygun, ülkenin gelişim alanları ile uyumlu ve rekabet avantajının güçlü olacağı alanlara yatırıma devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: 

"Sorumlu yatırım holdingi perspektifiyle daha iyi bir dünya için sürdürülebilir iş modellerine yatırımı önemli buluyoruz. Aldığımız her yatırım kararının sadece kendi alanıyla sınırlı kalmadığını da biliyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin lider geri dönüşüm şirketlerinden biri olan GAMA’ya ve sektörün geleceğine inanarak yaptığımız yatırımı çok değerli buluyor, başlattığımız bu ortaklıktan büyük heyecan duyuyoruz. GAMA’nın yerel ve global markalarla ilişkilerini ve inovasyon odaklı çalışmalarını güçlendirerek artırması için yatırım yapmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki GAMA uluslararası alanda da büyüyerek ülkemize ve sanayimize daha da güçlü bir şekilde değer katmaya devam edecek.”

GAMA, kullanılmış kıyafet ve tekstil üretim atıklarından rejenere elyaf ve iplik, pet şişe ve ambalaj atıklarından da polyester elyaf üretimi ile geri dönüşümde sektörünün en büyük kurulu kapasitesine sahip geri dönüşüm şirketi.

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