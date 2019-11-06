‘Kolajen’ şirketlerin yeni gözdesi oldu

Kasım 6, 2019 0 Yorum 96 Okunma
‘Kolajen’ şirketlerin yeni gözdesi oldu

Sağlık, gıda, kozmetik gibi farklı alanlarda kullanılan kolajen, yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi.

Tezman Holding ve Alkoç Holding gibi şirketler kolajen üretimi için yatırım yapıyor.

Pek çok girişimci de bu sektöre özel markalar geliştirmeye başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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