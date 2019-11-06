‘Kolajen’ şirketlerin yeni gözdesi oldu
Sağlık, gıda, kozmetik gibi farklı alanlarda kullanılan kolajen, yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi.
Tezman Holding ve Alkoç Holding gibi şirketler kolajen üretimi için yatırım yapıyor.
Pek çok girişimci de bu sektöre özel markalar geliştirmeye başladı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Dünya yapay zeka konferansına katıldı
Sonraki haber Teknik tekstilde lig atlama planları
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?