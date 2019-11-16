Anadolu 500
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında zirve bu yıl da değişmedi. Önceki iki yılda birinci sırada bulunan Tosçelik, bu yıl da yerini korudu.
Böylece üç yıl üst üste birinci olan Tosçelik toplamda ise dördüncü birinciliğine ulaşarak Anadolu 500’ün 10 yıllık tarihinde en çok birincilik alan şirket oldu.
Geçen yıl ikinci olan Kardemir de bu yıl yerini korumayı başardı. Bu yıl üçüncü sırada ise Erbakır yer aldı. 2018’in son çeyreğinde ekonominin resesyona girmesi Anadolu 500’e de olumsuz yansıdı.
Önceki yıl yüzde 18,9’u bulan toplam cirodaki reel artış 2018’de yüzde 5,8’e indi. Bu yavaşlama kârlılığı ve istihdamı çok olumsuz etkiledi.
Vergi öncesi kâr reel olarak yüzde 52,7 düşerken istihdam da yüzde 8,5 geriledi. Anadolu 500’ün toplam ihracatı ise 2018’de yüzde 6,3 artış gösterdi.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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