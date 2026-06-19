BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.06.2026)

Endeks Toparlamaya Başladı

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 92.46 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 62.61 milyar TL ile Astor Enerji takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 7.89 yükselişle 14,827 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 321 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 203.02 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 63.28 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.42 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 178.94 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 14,579 ve 14,330 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 14,952 ve 15,076 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 40.56 seviyesinde bulunuyor.



Anadolu Efes



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 20.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 21.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 23.31 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 20.10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 20.10-19.40

Satım aralığı: 22.20-22.30

Endeks Ağırlığı (%): 0.91

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



Bim Mağazalar



Desteğinin üzerinde tutunmalı

380.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 412.13 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 391.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 380.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 380.00-375.00

Satım aralığı: 392.50-395.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.11

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.234 puan azaldı.



Batı Çimento



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 5.75 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.83 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 5.83-5.75

Satım aralığı: 6.00-6.23

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



Doğuş Otomotiv



Güç kaybediyor

208.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 189.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 197.3 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 189.00-186.00

Satım aralığı: 208.00-200.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.032 puan azaldı.



Emlak Konut GMYO



Hacimli çıkıyor

22.32 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 22.32 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 24.26 seviyesini test edebilir. 22.32 seviyesinin altına kayması halinde 19.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 19.80-18.20

Satım aralığı: 23.10-20.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.95

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.075 puan arttı.



Ford Otosan



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 85.9 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 91.85 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 98.18 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 87.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 87.00-84.00

Satım aralığı: 93.50-95.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.



Enka İnşaat



İzlenmeli

92.4 - 96.7 aralığında hareket eden hisse 94.3 seviyesinin altında kapanışlarda 92.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 94.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 96.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 92.00-90.00

Satım aralığı: 96.00-100.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.061 puan azaldı.



Mavi Giyim



Dirençte zorlandı

41.56-43.32 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 42 seviyesinin altında kapanışlarda 40.75 seviyesine gerileyebilir. 44.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 44.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 40.75-39.75

Satım aralığı: 42.00-42.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.026 puan azaldı.



Migros Ticaret



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 664 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 670.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 740.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 670.00-655.00

Satım aralığı: 705.00-710.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.



Mia Teknoloji



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

49.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 45.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 46.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 48.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 45.25-44.50

Satım aralığı: 48.00-50.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



Petkim



Desteğinin üzerinde tutunmalı

18.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 21.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 20.42 seviyesinin altına kayması halinde ise 18.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 18.70-18.00

Satım aralığı: 21.50-22.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



Pegasus



Atakta

184.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 184.7 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 172.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 172.00-166.00

Satım aralığı: 189.00-179.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.88

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.040 puan arttı.



Sasa Polyester



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 2.58 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 2.78 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.92 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 2.64 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 2.64-2.60

Satım aralığı: 2.78-2.82

Endeks Ağırlığı (%): 1.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



Şişe Cam



Alıcılar güçlü

44.14 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 49.61 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 47.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 43.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 45.25-44.00

Satım aralığı: 47.25-46.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.



TR Anadolu Metal Madencilik



Yükselişte

121.5 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 121.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 118.65 seviyesine yönelebilir. 121.5 seviyesinin altına sarkmalarda ise 104.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 104.00-96.50

Satım aralığı: 113.00-122.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.027 puan arttı.



Türkiye Sigorta



İzlenmeli

6.37 - 6.77 aralığında hareket eden hisse 6.56 seviyesinin altında kapanışlarda 6.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.93 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 6.43-6.25

Satım aralığı: 6.60-6.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.035 puan azaldı.



Ülker Bisküvi



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 111.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 117 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 120.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 113.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 113.00-112.00

Satım aralığı: 115.00-120.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.046 puan arttı.