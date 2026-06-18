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O şirketin yeni talep toplama tarihleri belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından yatırımcıların yakından takip ettiği Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arzında talep toplama süreci ertelendi. Şirket, daha önce açıklanan talep toplama takviminde revizyona gidildiğini ve yeni tarihlerinin 23-25 Haziran 2026 olarak belirlendiğini açıkladı.

Ekonomist
Ekonomist
O şirketin yeni talep toplama tarihleri belli oldu

Beta Enerji halka arzında talep toplama tarihleri güncellendi.

KAP'a yapılan açıklamaya göre Beta Enerji paylarının ilk halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurul'unca 10.06.2026 tarihinde onaylanan izahnamede yer alan yurt dışı satışların gerçekleştirdiği BETA Elektrotechnik GmbH ile distribütörlük sözleşmesinin Şirket tarafından tek taraflı olarak 10.06.2026 tarihli fesih yazısıyla feshedilmesi nedeniyle, izahnamede anılan husus kapsamında yer alan bilgilerin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ise talep toplama tarihlerinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.06.2026 tarihinde başvuruda bulunuldu.

Konuya dair "Şirket paylarının halka arzına ilişkin değişiklikleri içeren izahnamenin yatırımcılar tarafından yeterli değerlendirme yapabilmesine olanak tanınmasını teminen tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan talep toplama tarihleri işbu ilan tarihini takip eden 2 iş gününden önce olmamak üzere yeniden belirlenmiş olup, güncellenen talep toplama tarihleri 23.06.2026 ile 25.06.2026 tarihleri arasında (3 iş günü) olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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