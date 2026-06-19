Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) paylarının fiyatlarında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)
• Pay Başına Brüt Temettü: 5,7328416 TL
• Pay Başına Net Temettü: 4,8729153 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 111,27 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)