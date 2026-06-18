Bugün temettü ödeyen 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 3 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ), Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) ve Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ)



• Pay Başına Brüt Temettü: 2,0 TL

• Pay Başına Net Temettü: 1,7 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 50,15 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,1 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,085 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 112,50 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0364561 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0309876 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 2,92 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)