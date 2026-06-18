Küresel iyimserlik Borsa İstanbul'a yaradı: BIST 100 kritik seviyeye yaklaştı

Borsa İstanbul'da alıcılı seyir gün boyunca etkisini korudu. Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin azalmasına yönelik beklentiler ve yurt içi piyasalardaki güçlü risk iştahının desteğiyle BIST 100 endeksi günü yüzde 2,82 değer kazanarak 14.827,35 puandan tamamladı.

BIST 100 günü güçlü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 406,19 puan yükselirken toplam işlem hacmi 202,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Böylece endeks son dönemin en güçlü günlük performanslarından birine imza attı.

Bankacılık hisseleri yükselişe öncülük etti

Sektör endeksleri arasında bankacılık yüzde 3,59, holding endeksi ise yüzde 2,57 değer kazandı. Günün en çok yükselen sektörü yüzde 6,60 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, bilişim sektörü yüzde 2,74 düşüşle negatif ayrışan tek sektör olarak öne çıktı.

Küresel piyasalarda iyimser hava

Piyasalarda, Fed'in faiz kararının ardından oluşan belirsizliklere rağmen ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın yarattığı olumlu hava etkili oldu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptı, taraflar arasında yeni bir diplomatik sürecin başlamasını sağladı.

Fed'in mesajları izleniyor

ABD Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Kevin Warsh liderliğinde gerçekleştirilen ilk toplantıda politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakıldı. Ancak Fed'in ekonomik projeksiyonlarında 2026 yılı için faiz artırımı ihtimalinin korunması dikkat çekti. Warsh'un enflasyonla mücadele konusunda verdiği kararlı mesajlar ve ileriye dönük yönlendirmeden kaçınması, piyasalarda temkinli iyimserliğin sürmesine neden oldu.

İran ile müzakerelerde kritik süreç

ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat kapsamında tarafların kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor. Görüşmelerde İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi başlıklar ele alınacak. Piyasalar, anlaşmanın kalıcı bir uzlaşıya dönüşüp dönüşmeyeceğini yakından izliyor.

Gözler yeni verilerde

Analistler, yarın yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Küresel tarafta ise ABD ve Çin piyasalarının kapalı olması nedeniyle işlem hacimlerinin düşük seyretmesi beklenirken, Japonya enflasyonu, Almanya üretici fiyatları ve İngiltere perakende satış verileri öne çıkacak.

Teknik seviyeler öne çıktı

Teknik açıdan değerlendirildiğinde analistler, BIST 100 endeksinde 14.900 ve 15.000 puan seviyelerinin önemli direnç noktaları olduğunu belirtiyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 14.700 ve 14.600 puan seviyeleri destek olarak izleniyor.