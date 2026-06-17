Avrupa piyasaları günü artıda kapattı: Fransa negatif ayrıştı

Avrupa pay piyasaları haftanın üçüncü işlem gününde alıcılı bir seyir izledi. Bölge genelinde endeksler yükseliş kaydederken, Fransa borsası günü kayıpla tamamlayan tek büyük Avrupa piyasası oldu. Piyasalarda G7 Zirvesi'nden gelen mesajlar, enflasyon verileri ve Avrupa Birliği'nin ekonomik gündemine ilişkin gelişmeler öne çıktı.

Avrupa borsalarında pozitif kapanış

Avrupa'nın gösterge endeksi Stoxx Europe 600, günü yüzde 0,52 yükselişle 639,31 puandan tamamladı. Ülke bazında bakıldığında İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artışla 10.508,61 puana yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak 24.934,67 puana çıktı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,31 yükselişle 52.595,23 puana ulaştı.

Fransa negatif ayrıştı

Avrupa'daki yükseliş eğilimine rağmen Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 değer kaybederek 8.430,79 puandan kapandı. Böylece Fransa borsası günü ekside tamamlayan tek büyük Avrupa piyasası olarak dikkat çekti.

Gözler G7 Zirvesi'ndeydi

Piyasalarda yatırımcıların odağında, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı zirvede küresel ekonomi, ticaret, enerji ve jeopolitik gelişmelere ilişkin mesajlar yakından takip edildi.

Özellikle ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat ve küresel enerji piyasalarına yönelik beklentiler yatırımcıların risk iştahını etkileyen başlıklar arasında yer aldı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 3,2 seviyesine çıktı. Hizmetler ve enerji maliyetlerindeki yükselişin etkisiyle gerçekleşen artış, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası görünümüne ilişkin beklentileri de yeniden gündeme taşıdı.

AB-Hindistan anlaşması için kritik hedef

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile Hindistan arasında müzakereleri tamamlanan serbest ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesi halinde dünyanın en büyük ekonomik ortaklıklarından birinin oluşturulması bekleniyor.

Avrupa'da banka birleşmeleri gündemde

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Avrupa'da daha entegre bir finans piyasası oluşturulabilmesi için sınır ötesi banka birleşmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklama, İtalyan bankası UniCredit'in Alman rakibi Commerzbank'ı satın alma girişimi etrafındaki tartışmaların ardından geldi.

Google'a yeni şeffaflık kuralları

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, arama motoru devi için yeni düzenlemeler açıkladı. Buna göre Google, arama sıralamalarının nasıl çalıştığı konusunda daha fazla şeffaflık sağlamak ve hizmetlerinde bazı iyileştirmeler yapmak zorunda kalacak.

Kararın, dijital platformlar üzerindeki düzenleyici baskının arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.