2024'ün ilk büyük kripto iflası Terraform Labs'tan geldi

Terraform Labs, ABD’nin Delaware eyaletindeki bir mahkemeye, ABD İflas Kanunu'nun 11. bölümü kapsamında alacaklı koruması talebiyle iflas için başvurdu.
ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçlamıştı.
Kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Kwon, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış, ABD ve Güney Kore iadesini talep etmişti.
Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.