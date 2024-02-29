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Bitcoin 64 bin seviyesini test etti!

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle yükselişini hızlandırdı.

29 Şubat 2024 | 09:36
Bitcoin 64 bin seviyesini test etti!

Kripto para piyasası tarafında ise Bitcoin, 64 bin doları test ederek, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bitcoin, şu sıralarda yüzde 10 artışla 63 bin doların üzerine işlem  görüyor.  

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 3,3 artarak 2 trilyon 230 milyar doları aştı.

Ethereum ise yüzde 6,7 yükselişle 3 bin 476 dolarda. 

Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle yükleşini sürdürüyor. 

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Bitcoin'in fiyatı, Mayıs 2020'deki son yarılanma sürecinin ardından Kasım 2021'de rekor seviyeye ulaşmıştı.

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