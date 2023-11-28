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Eski Binance CEO'suna ABD'den çıkış yasağı

ABD'de federal yargıç, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e yöneltilen kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal suçlamalarını kabul eden şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Changpeng Zhao'un ülkede kalması gerektiğine karar verdi.

28 Kasım 2023 | 09:51
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Eski Binance CEO'suna ABD'den çıkış yasağı

Seattle'daki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Jones, Changpeng Zhao'nun, hakkındaki inceleme talebi karara bağlanana kadar vatandaşı olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) dönmemesi gerektiğine hükmetti.

ABD hükümeti, geçen hafta, Binance'in kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini açıklamıştı.

Changpeng Zhao, ABD hükümetiyle yapılan anlaşma kapsamında Binance CEO'luğundan ayrılmayı kabul etmişti.

Duruşması 23 Şubat'ta görülecek Changpeng Zhao, 175 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı. Avukatları, eski CEO'nun kaçma riski taşıdığına itirazda bulunarak seyahat edebilmesini istemişti.

ABD hükümeti ise BAE ile suçluların iadesi anlaşmasının olmaması nedeniyle Changpeng Zhao'nun ülkeye dönüşünün güvence altına alınamayabileceği görüşünde.

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