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Kripto paraya denetim geliyor: İşlem vergisi alınabilir

Kripto paralara düzenleme için çalışmalar devam ediyor. 31 Mart seçimlerinden sonra Meclis'e gelmesi planlanan düzenleme için kripto para piyasasında işlem vergisi alınması planlanıyor.

24 Şubat 2024 | 12:46
Kripto paraya denetim geliyor: İşlem vergisi alınabilir

Kripto para kazançlarına vergi gelebilir.

TRT Haber'in yer alan habere göre, kripto para piyasasına gelecek düzenleme ile birlikte denetlenebilirliğin ve şeffaflığın sağlanması planlanıyor.

Düzenleme ile kripto varlıkların belli sınırı geçen kazançlarından işlem vergisi alınması planlanıyor.

KARA PARANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Türkiye Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesinde yer alıyor. Bu listeden çıkmak için kripto para düzenlemesi yapılması gerekiyor. Kripto para ile kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kripto sektörüne ilişkin çalışma Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrasında yapılan toplantılarda da gündeme geldi.

BORSALARDA SERMAYE ŞARTI

Bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek.

Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.

ŞİFRELEME DE GELİYOR

Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlenirken kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanmasının yasa teklifinde yer alacağı belirtildi.

Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek.

DÜNYADA DURUM NE?

Avrupa Parlamentosu önceki yıl vergi alınmasına yönelik kararı onaylamıştı.

Almanya'da 600 euro üzerinde değerler için kazanç vergisi uygulanıyor.

İsveç, kripto vergisi kapsamında yüzde 30'a varan oranda kesinti yapıyor.

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