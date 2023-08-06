4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi

Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein çifti geçen yıl New York’ta tutuklanmıştı. Razzlekhan ismiyle rap müzik videoları çeken Heather Morgan, kendini teknoloji girişimcisi ve rapçi olarak tanıtıyordu. Morgan bazı müzik videolarında kendisinden "Türk" olarak da bahsediyordu. Forbes dergisi için yazdığı bir makalede ise kendinden başarılı bir iş kadını, seri girişimci, yazılım yatırımcısı olarak söz ediyordu.

Ancak BBC Türkçe'nin haberine göre o ve bilgisayar programcısı olan eşi, tüm bu süre içinde Bitfinex kripto firmasından çaldıkları Bitcoinleri aklamaya çalışıyordu. New York’taki savcılık ofisi ile yapılan anlaşma gereği Lichtenstein, suçu işleyen kişi olduğunu kabul etti. Bilgisayar programcısı adam 20 yıl ceza alabilir, eşi Morgan ise 10 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.

O DÖNEM 71 MİLYON DOLARDI

Çiftin tutuklandığı 2022 yılında, çaldıkları 119 bin Bitcoin’in piyasa değeri 4,5 milyar dolara ulaşmıştı. Suçun işlendiği 2016’da ise değerleri 71 milyon dolar ediyordu.

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco süreç içerisinde yaptığı açıklamada 3,6 milyar dolarlık varlığın Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük mali el koyma olduğunu duyurmuştu. Adalet Bakanlığı o zamandan bu yana 475 milyon dolar daha geri aldı.

Mahkeme belgeleri, çiftin parayı nasıl aklayarak kullanmaya çalıştığını da ortaya koyuyor. Buna göre çift Bitcoinleri küçük miktarlara bölerek, sahte isimlerle binlerce farklı kripto hesaba transfer etti. Bir başka yöntem olarak da ellerindeki kripto parayı, darknet piyasasında aklamaya çalıştılar. Bunun için de Alphabay isimli kripto pazarını kullandılar. Yine Bitcoin aklamak için paravan şirketler kurdular ve altına da dönüştürdüler.

YÖNTEMLERİ DEŞİRE EDİLMİŞTİ

Polis çifte ait Manhattan’da bir adrese yaptığı baskında, kitapların içine gizlenmiş cep telefonları ele geçirdi. Benzer şekilde onlarca kullan-at telefon ve 40 bin dolar nakit paraya da el koyuldu. Kripto soygunu çözen polisler, çiftin Bitcoinleri aklamak için izlediği detaylı yöntemlere dair dokümanları da çözmeyi başardı. Böylece çalınan miktarın tamamı kurtarıldı.

ŞİRKET BÜYÜK KAZANÇ ELDE EDECEK

Kripto soygun olayının gerçekleştiği 2016 yılında Bitfinex müşterileri, ellerindeki kripto değerin yüzde 36’sından vazgeçmek zorunda kalmıştı. 2019’a gelindiğinde ise şirket, müşterilerinin kayıplarını telafi etti.

Hong Kong merkezli firma, çalınan ve geçen zamanda büyük değer kazanan Bitcoinler geri döndüğünde büyük bir kazanç elde edecek. Benzer şekilde 2016’daki kayıpları karşılığı şirket hissesi alan yatırımcıları da benzer bir kazanç bekliyor. Mahkeme belgelerine göre, çift yakalanmaları öncesi Rusya’ya kaçmaya hazırlanıyordu.

