ABD'li dev bankanın CEO'sundan kripto para çıkışı: Kapatılsın

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon kripto para karşıtı söylemlerine ABD Senatosu Bankacılık Komitesi ifadesiyle devam etti.

BloombergHT'de yer alan habere göre Dimon çarşamba günkü ifadesinde “Eğer hükümette görev alsaydım kripto paraları kapatırdım” ifadelerini kullandı.

Dimon dijital para birimlerine karşı daha önce “Ponzi şeması” ve “sahtekarlık” ifadelerini kullanmıştı.

Kripto paralar ABD’de işlem platformu FTX’in çöküşünün ardından düzenleyici kuruluşlar ve siyasiler tarafından mercek altına alınmıştı.

Bankacılık sektörüne eleştirileriyle tanınan Demokrat Senatör Elizabeth Warren “Multimilyar dolarlık bankaların CEO’larıyla genellikle aynı fikirde olmam ama bu bir ulusal güvenlik meselesi” açıklamalarıyla Dimon’a destek oldu.

JPMorgan CEO’su kripto sektörünü sert ifadelerle eleştirse de banka blokzincir teknolojisini ödeme sistemlerinde kullanan projeleri hayata geçiriyor. Banka bu amaçla çıkardığı token ile günde 1 milyar dolarlık ödeme transferi gerçekleştiriyor.