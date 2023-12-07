ARA
Bist 100
7833,71
-0,27%
Bist 100
Dolar/TL
28,9287
0,0596%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1879
0,1708%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0781
0,1738%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1891,25
0,4%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'li dev bankanın CEO'sundan kripto para çıkışı: Kapatılsın

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon yetkisi olması durumunda kripto paraları kapatacağını söyledi.

07 Aralık 2023 | 10:26
0
ABD'li dev bankanın CEO'sundan kripto para çıkışı: Kapatılsın

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon kripto para karşıtı söylemlerine ABD Senatosu Bankacılık Komitesi ifadesiyle devam etti.

BloombergHT'de yer alan habere göre Dimon çarşamba günkü ifadesinde “Eğer hükümette görev alsaydım kripto paraları kapatırdım” ifadelerini kullandı.

Dimon dijital para birimlerine karşı daha önce “Ponzi şeması” ve “sahtekarlık” ifadelerini kullanmıştı.

Kripto paralar ABD’de işlem platformu FTX’in çöküşünün ardından düzenleyici kuruluşlar ve siyasiler tarafından mercek altına alınmıştı.

Bankacılık sektörüne eleştirileriyle tanınan Demokrat Senatör Elizabeth Warren “Multimilyar dolarlık bankaların CEO’larıyla genellikle aynı fikirde olmam ama bu bir ulusal güvenlik meselesi” açıklamalarıyla Dimon’a destek oldu.

JPMorgan CEO’su kripto sektörünü sert ifadelerle eleştirse de banka blokzincir teknolojisini ödeme sistemlerinde kullanan projeleri hayata geçiriyor. Banka bu amaçla çıkardığı token ile günde 1 milyar dolarlık ödeme transferi gerçekleştiriyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1891,25 0,4%
  • ALTIN ONS 2033,62 0,35%
  • BIST 100 7833,71 -0,27%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9287 0,0596%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1879 0,1708%
  • EURO/USD 1,0781 0,1738%
  • INGILIZ STERLINI 1,25846 0,22858%
  • JAPON YENI 144,863 -1,702%
  • KANADA DOLARI 1,35877 -0,03164%
  • RUS RUBLESI 92,5375 -0,2829%
Günün En Çok Okunanları
2 araştırmacıya göre asırlık insanların en çok pişman olduğu 3 şey
Çankırı'da üretiliyor, 30 ülkeye ihraç ediliyor
Çankırı'da üretiliyor, 30 ülkeye ihraç ediliyor
Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da
Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da
2024 asgari ücret için geri sayım başladı: 6 soruda asgari ücretle ilgili merak edilenler
2024 asgari ücret için geri sayım başladı: 6 soruda asgari ücretle ilgili merak edilenler
Yakın bir gelecekte yeni Toyota'lar böyle görünecek
Yakın bir gelecekte yeni Toyota'lar böyle görünecek
Arçelik'ten yenilenebilir enerji atılımı
Arçelik'ten yenilenebilir enerji atılımı
Kıbrıs’ta yerel lezzetler modern dokunuşla buluştu
Kıbrıs’ta yerel lezzetler modern dokunuşla buluştu
Henüz bitmeden 136 milyon dolara satılan çatı katı
GERİ
İLERİ
2 araştırmacıya göre asırlık insanların en çok pişman olduğu 3 şey
Çankırı'da üretiliyor, 30 ülkeye ihraç ediliyor
Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da
2024 asgari ücret için geri sayım başladı: 6 soruda asgari ücretle ilgili merak edilenler
Yakın bir gelecekte yeni Toyota'lar böyle görünecek
Çankırı'da üretiliyor, 30 ülkeye ihraç ediliyor
Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da
2024 asgari ücret için geri sayım başladı: 6 soruda asgari ücretle ilgili merak edilenler
Yakın bir gelecekte yeni Toyota'lar böyle görünecek
Arçelik'ten yenilenebilir enerji atılımı
Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da
2024 asgari ücret için geri sayım başladı: 6 soruda asgari ücretle ilgili merak edilenler
Yakın bir gelecekte yeni Toyota'lar böyle görünecek
Arçelik'ten yenilenebilir enerji atılımı
Kıbrıs’ta yerel lezzetler modern dokunuşla buluştu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL