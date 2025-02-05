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ABD'nin kripto çarı Sacks: ‘Bitcoin rezervi fikrini değerlendireceğiz’

Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubunun ele alacağı ilk konulardan birinin Bitcoin rezervinin fizibilitesi olacağını bildirdi.

05 Şubat 2025 | 09:46
ABD'nin kripto çarı Sacks: ‘Bitcoin rezervi fikrini değerlendireceğiz’

Sacks, ABD Kongresi üyelerinin katılımıyla Capitol Hill binasında gerçekleştirilen basın toplantısında, dijital varlık çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ilk haftasında kripto ile ilgili kararname imzaladığına işaret eden Sacks, yönetimin politikasının, ekonominin tüm sektörlerinde dijital varlıklar, blok zinciri teknolojisi ve ilgili teknolojilerin sorumlu bir şekilde büyümesini ve kullanımını desteklemek olduğunu anımsattı.

KRİPTO GÖREV GÜCÜ

Sacks, Trump'ın kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubu kurduğuna değinerek, ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Kripto Görev Gücü oluşturduğunu hatırlattı.

Hedeflerinin Trump'ın imzaladığı kararnamede belirlenen görevi yerine getirmek olduğunu söyleyen Sacks, ABD'de sabitcoinler dahil olmak üzere dijital varlıkların ihracını ve işleyişini yöneten bir federal düzenleyici çerçeve geliştireceklerini belirtti.

Sacks, yatırımcıların düzenlemeler konusunda netlik istediğini vurgulayarak, "SEC'in kripto varlıklarla ilgili kuralların ne olduğunu belirtmeden ancak yine de kripto şirketlerini kovuşturduğu dört yıllık keyfi bir zulüm döneminden yeni çıkıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bu yaklaşımın, geleceğin önemli teknolojisinin ülke dışına taşınması anlamına geldiğini savunan Sacks, bu inovasyonları ABD'de tutmak istediklerine dikkati çekti.

Sacks, "Finansal varlıklar, tıpkı her analog endüstrinin dijital hale gelmesi gibi, dijital olmaya mahkum. Bu değer oluşumunun diğer ülkeler yerine ABD'de gerçekleşmesini istiyoruz. Ayrıca bu durum tüketicilerin korunması açısından da daha avantajlı olacaktır, çünkü ülke içinde olduğunda düzenleyicilerin faaliyetleri denetlemesi daha kolay olur." diye konuştu.

İnovasyonu ülke içine taşıyarak iyi aktörleri kötülerinden ayırmanın da daha kolay olacağını aktaran Sacks, iyi oyuncuları ve inovasyonu teşvik etmek istediklerini, piyasayı kötü oyunculardan korumayı amaçladıklarını vurguladı.

Sacks, bunun net tanımların ve adil kuralların olduğu piyasa odaklı bir mevzuatla başarılacağını düşündüğünü belirterek, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi ile sabitcoin mevzuatı üzerinde çalışmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Trump'ın talimat verdiği konulardan birinin "Bitcoin rezervi" fikrinin değerlendirilmesi olduğunu anlatan Sacks, "İlk ele alacağımız konulardan biri Bitcoin rezervinin fizibilitesi olacak." dedi. AA

 

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