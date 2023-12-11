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Ak Yatırım, kripto para platformu Stablex'i satın aldı

Ak Yatırım, kripto para platformu Stablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi'nin çoğunluk hisselerini satın aldığını duyurdu.

11 Aralık 2023 | 15:07
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Ak Yatırım, kripto para platformu Stablex'i satın aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stablex mayıs ayında gerçekleştirilen imza töreni ile Ak Yatırım çatısı altında hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stablex Yönetim Kurulu Başkanı, Ak Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mert Erdoğmuş, Stablex'in geleceğin dijital varlıklarının inşasında rol alması hedefiyle mevcut çalışmalarına ivme katacaklarını aktararak, "Önemli bir yatırım aracına dönüşen kripto para piyasasında güvenilir ve yenilikçi hizmet ihtiyacına yanıt sunmak üzere Stablex yatırımını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Stablex sektördeki mevcut deneyimi, imza attığı ilkler ve profesyonel hizmet anlayışıyla değerlerimizi yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Kripto para piyasasındaki dalgalanmaları güçlü bir altyapı, finansman, deneyim, insan kaynağı ve teknoloji ile yöneterek Stablex'i 2 yıl içerisinde en bilinen ilk 3 platform arasına taşıyacaklarını belirten Erdoğmuş, aynı zamanda dijital varlıklar ve yeni nesil ürünler aracılığıyla müşterilerine en iyiyi sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Stablex Üst Yöneticisi (CEO) Turgut Güney de platformun 2021'de geçmişten gelen güçlü bir finans tecrübesi ile geleceğin dijital varlıklarını yaratmak üzere kurulduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz deneyim, yüzde 100 müşteri odaklılık ve profesyonel kadromuz ile kısa sürede ülkemize pek çok ilki kazandırarak bu alandaki başarımızı görünür kıldık. Türkiye'de kripto para alım satım platformları arasında ilk defa 'Demo' hesap sunan platformuz. Yeni dönemde ise Stablex, Ak Yatırım çatısı altında, yenilikçi ve çevik hizmetlerini güçlendirirken, sektörün gelişiminde rol almaya da devam edecek."
 

 


 

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