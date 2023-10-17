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Binance, İngiltere'den yeni kullanıcı kabulünü durdurdu

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, Birleşik Krallık’taki kripto piyasası denetim kuralları doğrultusunda ülkeden yeni kullanıcı kabul edilmeyeceğini duyurdu.

17 Ekim 2023 | 09:34
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Binance, İngiltere'den yeni kullanıcı kabulünü durdurdu

Şirketten yapılan açıklamada, Birleşik Krallık Finansal Promosyon Rejimi’nin 8 Ekim 2023'te yürürlüğe girmesiyle şirketin tanıtım faaliyetlerinin mevcut Finansal Denetim Otoritesi (FCA) düzenlemeleriyle uyumlu şekilde geçici olarak kısıtlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin, gelişmelerden kullanıcıların zarar görmemesi amacıyla FCA ile yakın şekilde çalışıldığı, Birleşik Krallık’taki tanıtım faaliyetlerinin yeniden yürütülmesi için FCA tarafından onaylanmış bir şirket ile çalışılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin 16 Ekim 2023, Londra saatiyle 17.00 itibarıyla Birleşik Krallık’tan yeni kullanıcı kabul etmeyeceği kaydedildi.

 

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