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Pakistan, kripto para hizmetlerinin yasaklanacağını duyurdu

Pakistan Gelir ve Maliye Bakan Yardımcısı Ayşe Gous Paşa, internette ulaşılabilir kripto para hizmetlerinin, yasa dışı dijital para transferlerini engellemek için yasaklanacağını söyledi.

17 Mayıs 2023 | 15:00
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Pakistan, kripto para hizmetlerinin yasaklanacağını duyurdu

Ulusal basındaki haberlere göre, Paşa, Senato Daimi Maliye Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) şartları kapsamında internette ulaşılabilir kripto para hizmetlerinin, yasa dışı dijital para transferlerini engellemek için yasaklanacağını belirtti.

Paşa, Pakistan Merkez Bankasının ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığının kripto paraların yasaklanması konusunda çalıştığını belirterek "İslamabad, kripto paraları asla yasallaştırmayacak.” dedi.

FATF’nin kripto paraların yasallaştırılmaması şartına atıfta bulunan Paşa, İslamabad’ın Ekim 2022’de FATF gri listesinden çıkarıldığını anımsattı.

Merkez Bankası Direktörü Sohail Cavad da kripto paranın sanal bir para birimi olduğunu ve şu ana kadar bunun 16 bin türünün oluşturulduğunu belirterek 2,8 trilyon dolarlık pazarın 1,2 trilyon dolara gerilediğini söyledi.

Pakistan Merkez Bankası, Nisan 2018’de kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklamıştı. Ancak bu yasağa rağmen kripto para birimlerine rağbet artarak devam etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından "teröre finansal destek sağladığı" ve "kara para aklanmasını engelleyemediği" gerekçesiyle Haziran 2018'de "gri liste"ye alınan Pakistan, 21 Ekim 2022'de bu listeden çıkarılmıştı.

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