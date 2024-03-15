Bitcoin 5 günlük rekor serisinin ardından sert düştü

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'de ETF iyimserliği yerini sert düşüşe bıraktı.
Kripto para piyasaları, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle üst üste 5 gün rekor tazeleyerek 73 bin 798 dolara kadar çıtı.
Lider kripto para birimi, ABD'de ÜFE'nin beklentileri aşmasıyla düşüş eğiliminde hareket ederek, yüzde 4,6’lık sert düşüşle 67 bin dolara geriledi.
Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 7,3 düşüşle 3.743 dolara geriledi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.