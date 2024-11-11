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Bitcoin'de tarihi rekor... Haftalık kazanç yüzde 17'i aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakması ve kripto yanlısı temsilcilerin yer aldığı bir Kongre beklentisiyle ilk kez 81 bin doların üzerine çıktı.

11 Kasım 2024 | 09:43
Son Güncellenme: 11 Kasım 2024 | 09:48
Bitcoin'de tarihi rekor... Haftalık kazanç yüzde 17'i aştı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3,21 artarak 2,71 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 3’ten fazla değer kazandı.

Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü vermişti. Trump’ın bir “ulusal bitcoin rezervi planı” da bulunuyor.

Bitcoin'de haftalık kazanç yüzde 17'i aştı 

Bitcoin'in fiyatı bugün Asya piyasalarında ilk kez 81 bin doları aşarak 81 bin 858 dolar seviyesine yükseldi. TSİ 09.31 itibarıyla 81 bin 263 dolardan işlem gören Bitcoin’in haftalık değer kazancı ise yüzde 17'yi aştı.

23 Ocak’ta yılın en düşük seviyesi olan 38 bin 505 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 66 değer kazandı. Bitcoin geçen yılı 42 bin 283 dolardan tamamlamıştı.

Bitcoin’deki değer kazancı, diğer kripto para birimlerini de olumlu etkiledi.

Ethereum 3 ayın zirvesini gördü 

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 7 günde yüzde 27'den fazla değer kazanarak, 3 aydır ilk kez 3 bin 200 doların üzerine çıktı. Alternatif bir kripto para birimi olan Dogecoin ise üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, ABD’de Cumhuriyetçilerin her iki meclisi de kontrol edeceğini belirterek, bunun yatırımcılar tarafından kripto dünyası için olumlu karşılandığını kaydetti.

Öte yandan, kripto para endüstrisi, kripto yanlısı kongre adaylarını desteklemek için 119 milyon dolardan fazla para harcamıştı.

 

 

 

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