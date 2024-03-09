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Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Bitcoin fiyatı Cuma günü yeni bir rekora imza atarak ilk kez 70.000 doları aştı.

09 Mart 2024 | 09:51
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Dünyanın en büyük işlem hacmine sahip kripto para birimi Bitcoin son günlerdeki yükseliş trendine devam ediyor.

Coin Metrics'e göre kripto para 70.170 dolara kadar yükselerek Salı günü kırdığı bir önceki rekorunu da geride bıraktı. Ancak kısa süre sonra geri çekildi.

Bitcoin bu sabah 68 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.  Ethereum ise 3931 dolarda.

Kripto ticareti bu hafta özellikle değişken oldu. Bitcoin Salı günü iki yıldan uzun bir süredir ilk kez yeni bir rekora ulaştıktan sonra, hızla %10'a varan bir düşüş yaşadı, diğer kripto para birimlerini ve kripto hisse senetlerini de beraberinde aşağı çekti, ardından ertesi gün bu kayıpların çoğunu telafi etti. TradingView'e göre bitcoin tarihsel volatilite endeksi neredeyse bir yılın en yüksek seviyesinde.

 

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