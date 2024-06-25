Bitcoin yeniden kritik seviyenin üzerinde

Dün kripto para piyasalarında da oynaklık göze çarparken, Bitcoin 58 bin 402 dolara kadar gerilemesinin ardından günü yüzde 6,6 azalışla 59 bin 514 dolardan tamamlayarak yaklaşık son iki ayın en düşük seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bitcoin şu sıralarda ise önceki kapanışının yüzde 3 üzerinde 61 bin 300 dolardan işlem görüyor.

Ethereumun fiyatı ise 3372 dolar civarında işlem görüyor.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki değer kayıplarının Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtacağını açıklaması nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Artık faaliyet göstermeyen Mt. Gox borsasının yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki kripto varlıkları gelecek haftadan itibaren sahiplerine dağıtması beklenirken, bu varlıkların en azından bir kısmının satılacağı öngörülüyor.