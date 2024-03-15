BtcTurk Kripto'da iki yeni kripto para listelendi

Şirketten yapılan açıklamaya göre BtcTurk Kripto, üyelerine sunduğu ürün yelpazesine iki yeni kriptopara daha ekledi. SuperVerse (SUPER) ve Starknet'in (STRK) eklenmesiyle birlikte BtcTurk Kripto'da listelenen kripto para sayısı 106 ya ulaştı. Listelenen iki yeni kripto para alım satıma açıldı.

SuperVerse, tüm iş modelini kendi yerel token'ı SUPER üzerine konumlandırmıştır. SUPER token, SuperVerse DAO üzerindeki kararların alınması için oy kullanılmasını sağlıyor Ayrıca, kullanıcıların SuperVerse DAO içerisine girebilmesi ve buradaki topluluğa katılabilmesi için SUPER token sahibi olması ve bu token'ları stake etmesi gerekiyor.

SuperVerse, fon toplama dağıtma ve ödeme işlemlerini SUPER token üzerinden gerçekleştiriyor. SuperVerse, işbirliğine vardığı birçok blokzinciri tabanlı oyun projesine SUPER token'ı entegre ediyor. Bu sayede, SUPER token kullanılarak çeşitli blokzincirler üzerindeki çeşitli oyunlar içerisinde alım-satım gerçekleştirmek mümkün olabiliyor.

SuperVerse, SUPER token'ın blokzincirler arasında çalışabilmesi için LayerZero altyapısını kullanıyor. SuperVerse hedefleri arasında, platformun kendi blokzincirini oluşturmasına yönelik çalışmalar bulunuyor. SuperVerse (SUPER), bir Youtuber olan Elliot Wainman tarafından geliştirildi. SUPER token, Ethereum blokzinciri üzerinde ERC-20 token standartlarında çalışıyor.

Starknet (STRK)

Starknet (STRK), sıfır bilgi ispatı teknolojisine dayalı olarak, katman 2 blokzincirlerinin ölçeklenebilirliği için çalışan bir kripto para. Ethereum blokzincirine bağlı olarak çalışan Starknet, merkeziyetsiz bir blokzincir. Geliştiriciler, Starknet üzerinde akıllı kontratları kullanarak kendi uygulamalarını geliştirebiliyor. Starknet, diğer katman 2 blokzincirlerinden farklıdır. Blokzinciri üzerindeki işlemler zincir dışında işleniyor, ardından bu işlemler birleştirilerek onay için Ethereum ağına ekleniyor. Starknet bu sayede binlerce işlemi ucuz ve hızlı şekilde işleyebiliyor.

Verilerin zincir dışındaki güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir değişimin yapılmadığından emin olmak için Starknet'in kendi ürünü olan STARK isimli kriptografik bir şifreleme kullanılıyor. STARK, özellikle ileride kuantum işlemcilerin oluşturabileceği tehditlerin de engellenebilmesi için kuantum seviyesinde dirençli kriptografik şifrelemeler üretme iddiası taşıyor.