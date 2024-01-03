ARA
Bist 100
7412,04
-2,78%
Bist 100
Dolar/TL
29,773
0,1298%
Dolar/TL
Euro/TL
32,5307
-0,1367%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0911
-0,292%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1948,19
-0,99%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Kripto Para
  • Değer kaybı yüzde 7’yi geçti... Bitcoin'in fiyatı neden düşüyor?

Değer kaybı yüzde 7’yi geçti... Bitcoin'in fiyatı neden düşüyor?

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonların onaylanmasına ilişkin ek süre talep ettiği yönündeki haberlerle yüzde 7'den fazla değer kaybetti.

03 Ocak 2024 | 16:43
0
Değer kaybı yüzde 7’yi geçti... Bitcoin'in fiyatı neden düşüyor?

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 8 azalarak 1 trilyon 610 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sinin onayına (borsa yatırım fonu) yönelik karar için ek süre talep ettiği yönündeki iddiaların ardından haftalık kazancının çoğunu vererek yüzde 7,50 düşüş gösterdi.

Bugün TSİ 15.35 itibarıyla 42 bin 230 dolardan işlem gören Bitcoin, dün 46 bin dolara yaklaşarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 2’ye yaklaştı.

Bitcoin'in fiyatı yeni yılda SEC’in 13 Bitcoin spot ETF'si başvurusunun (borsa yatırım fonu) bazılarını ocak ayında başında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle yükselmişti. SEC’in kararını 10 Ocak’ta vermesi bekleniyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 2 bin 380 dolar seviyesine ulaştı.

Ethereum, 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1948,19 -0,99%
  • ALTIN ONS 2035,25 -1,12%
  • BIST 100 7412,04 -2,78%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,773 0,1298%
  • EURO/TURK LIRASI 32,5307 -0,1367%
  • EURO/USD 1,0911 -0,292%
  • INGILIZ STERLINI 1,26341 0,1268%
  • JAPON YENI 143,583 1,134%
  • KANADA DOLARI 1,33618 0,2333%
  • RUS RUBLESI 91,728 0,5459%
Günün En Çok Okunanları
Sahibinden.com'da erişim normale döndü... Son açıklama
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
2022 yılı vergi rekortmenleri açıklandı
2022 yılı vergi rekortmenleri açıklandı
Bir işe alım uzmanı, 'iş başvurusu yaptıktan sonra bu önemli adımı unutmayın' diyor
Bir işe alım uzmanı, 'iş başvurusu yaptıktan sonra bu önemli adımı unutmayın' diyor
İGA İstanbul Havalimanı’na “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Hava Yolu”
İGA İstanbul Havalimanı’na “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Hava Yolu”
Antalya'ya 2023'te en çok turistin geldiği 3 ülke, sürpriz yapan pazar...
Antalya'ya 2023'te en çok turistin geldiği 3 ülke, sürpriz yapan pazar...
Aralıkta en fazla ihracat ve ithalat yapılan 3 ülke
Aralıkta en fazla ihracat ve ithalat yapılan 3 ülke
Seçil Erzan'ın kırdığı telefondaki mesajlara ulaşıldı: "Düştüğüm hale bak, dilenci oldum"
GERİ
İLERİ
Sahibinden.com'da erişim normale döndü... Son açıklama
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
2022 yılı vergi rekortmenleri açıklandı
Bir işe alım uzmanı, 'iş başvurusu yaptıktan sonra bu önemli adımı unutmayın' diyor
İGA İstanbul Havalimanı’na “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Hava Yolu”
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
2022 yılı vergi rekortmenleri açıklandı
Bir işe alım uzmanı, 'iş başvurusu yaptıktan sonra bu önemli adımı unutmayın' diyor
İGA İstanbul Havalimanı’na “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Hava Yolu”
Antalya'ya 2023'te en çok turistin geldiği 3 ülke, sürpriz yapan pazar...
2022 yılı vergi rekortmenleri açıklandı
Bir işe alım uzmanı, 'iş başvurusu yaptıktan sonra bu önemli adımı unutmayın' diyor
İGA İstanbul Havalimanı’na “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Hava Yolu”
Antalya'ya 2023'te en çok turistin geldiği 3 ülke, sürpriz yapan pazar...
Aralıkta en fazla ihracat ve ithalat yapılan 3 ülke
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL