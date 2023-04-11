Ethereum’da yeni güncelleme: 33 milyar doların kilidini açacak

Ethereum’a yatırım yapan yatırımcılar Ethereum blok zincirinde bu hafta planlanan Shapella adlı yazılım güncellemesiyle son üç yılda cüzdanlarında depozito olarak tuttukları ve ağda kilitledikleri piyasa değeri 33,7 milyar dolarlık Ethereum'u getirisiyle geri çekebilecek.

Söz konusu güncellemenin ardından, 2020'den beri getiri karşılığında stake edilen Ethereum artık blok zincirinde kilitli kalmayacak.

Ethereum’un yaklaşık yüzde 15’i kripto para zincirinin operasyonlarını desteklemek için söz konusu cüzdanlarda kilitlenmiş durumdayken bunun piyasa değeri 33,73 milyar doları buluyor.

Stake etmek (Staking) olarak adlandırılan kilitleme işlemi, tutulan miktara karşılık zaman içerisinde belirli oranlarda ödül kripto para kazanılıyor.

Öte yandan Ethereum fiyatı son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kazanarak 1.920 dolar seviyesine çıktı. Piyasa değeri ise 231 milyar doların üzerine çıktı.