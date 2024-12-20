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Fed endişesi Bitcoin'in fiyatını düşürdü

Bitcoin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri nedeniyle yüzde 10’a yakın düşerek 93 bin doların altına geriledi.

20 Aralık 2024 | 17:14
Fed endişesi Bitcoin'in fiyatını düşürdü

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 11,87 azalarak 3 trilyon 130 milyar dolara geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte satış baskısıyla yüzde 9,93 düşerek 93 bin doların altına indi.

TSİ 15.15 itibarıyla 92 bin 224 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 7,82’ye ulaştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 107 bin 780 dolarla 17 Aralık’ta kaydeden Bitcoin'in fiyatında 3 gündeki düşüş yüzde 14’ü aştı. Başkan seçilen Donald Trump'ın yönetimi altında daha dostane bir düzenleyici ortam söz konusu yükselişte etkili olmuştu.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 14,98 değer kaybederek 3 bin 148 dolara geriledi.

Analistler, ABD'de ekonominin sıcak kalmayı sürdürmesi ve Trump'ın uygulayacağı politikalara yönelik enflasyonist endişelerin, Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği beklentisinin kripto paralar gibi riskli varlıklarda satış baskısı yarattığını beli

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Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Aralık)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
Yeni halka arz olan şirket, yatırım kararını duyurdu
19 Aralık borsada gün sonu rakamları
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
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