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  • FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried 7 suçlamanın tümünden suçlu bulundu

FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried 7 suçlamanın tümünden suçlu bulundu

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı ceza davasında jüri tarafından "suçlu" bulundu.

03 Kasım 2023 | 09:11
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FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried 7 suçlamanın tümünden suçlu bulundu

FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu, Bankman-Fried'ın da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı iddiasıyla Manhattan Federal Mahkemesinde bir aydır devam eden davada jüri karara vardı.

Jüri, dört saati aşkın müzakerenin ardından elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçtan eski CEO'yu "suçlu" buldu.

Bankman-Fried'ın cezası, Yargıç Lewis Kaplan tarafından ileri bir tarihte belirlenecek.

FTX, Kasım 2022'de iflas etmişti

Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü.

Bankman-Fried'ın kefaleti, ağustos ayında tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş, eski CEO Brooklyn'deki bir cezaevine gönderilmişti.

Eski CEO'nun aleyhindeki ceza davalarından ilki kapsamında 3 Ekim'de jüri seçimine başlanmıştı. Davada ifadelerini veren FTX'e bağlı Alameda Research şirketinin eski Üst Yöneticisi Caroline Ellison, FTX'in eski yöneticilerinden Nishad Singh ve kripto borsasının kurucu ortağı Gary Wang, dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmişti.

Savcılarla işbirliğine giden söz konusu tanıklar, "müşteri fonlarının kötüye kullanılması" kapsamındaki kararları veren kişi olarak Bankman-Fried'ı işaret etmişti.

Savunma yapan avukatlar, suçunu ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul eden Bankman-Fried'ın üç eski çalışma arkadaşının, hafif cezalar alma umuduyla ifadelerini Bankman-Fried'ı suçlayacak şekilde uyarladıklarını söylemişti.

Bankman-Fried da mahkemedeki ifadesinde, iyi niyetle hareket ettiğini savunmuş, yaptıklarının FTX'in avukatlar tarafından hazırlanan politikalarına uygun olduğuna inandığını belirtmişti.

FTX'in önemli kararlarına avukatların dahil olduğunu anlatan Bankman-Fried, kredilerin de avukatlar tarafından yapılandırıldığını kaydetmişti. Bankman-Fried'ın avukatları da "kötü risk yönetiminin" suç olmadığını ifade etmişti.

Savcılar ise kapanış konuşmalarında, jüriden MIT mezunu ve milyarlarca dolarlık iki şirket kurmuş Bankman-Fried'ın "aslında hiçbir şeyden haberi olmadığına" inanmamalarını istemişti.

İkinci davanın gelecek yıl görülmesi planlanıyor

Bankman-Fried'ın FTX'in Bahamalar'daki genel merkezinden ABD'ye iade edilmesinin ardından getirilen ek suçlamaları ele alacak ikinci bir ceza davasının ise Mart 2024'te yapılması planlanıyor.

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