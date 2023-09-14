ARA
Bist 100
8013,89
0%
Bist 100
Dolar/TL
26,951
0,0593%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9588
0,2014%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0745
0,151%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1653,13
0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Mahkeme FTX'in kripto varlıklarını satma talebini onayladı

ABD'de mahkeme, iflas eden kripto para borsası FTX'in kripto para varlıklarını tasfiye etmesine onay verdi.

14 Eylül 2023 | 09:22
0
Mahkeme FTX'in kripto varlıklarını satma talebini onayladı

ABD İflas Mahkemesi Hakimi John Dorsey, Delaware eyaletinin Wilmington kentinde görülen duruşmada, FTX'in kripto varlıklarını satma talebini onayladı.

Böylece, FTX'in haftada 100 milyon dolara kadar kripto para satmasına izin verildi.

Dorsey, duruşmada, FTX'in satışlarının kripto paraların değerinin düşmesine neden olabileceği ve FTX'in hesaplarında tuttuğu kripto paraların tamamına sahip olmayabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

FTX, daha önce mahkemeye yaptığı bildirimlerde, 1,16 milyar doları Solana, 560 milyon doları Bitcoin ve 192 milyon doları Ethereum olmak üzere 3,4 milyar dolarlık kripto para varlığına sahip olduğunu açıklamıştı.

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım ayında iflas etmişti.

FTX'in avukatları, iflas süreciyle ilgili nisan ayında gerçekleşen duruşmada, şirketin 7,3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını bildirmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1653,13 0,01%
  • ALTIN ONS 1907,64 -0,07%
  • BIST 100 8013,89 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,951 0,0593%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9588 0,2014%
  • EURO/USD 1,0745 0,151%
  • INGILIZ STERLINI 1,24976 0,05845%
  • JAPON YENI 147,118 -0,235%
  • KANADA DOLARI 1,35366 -0,08968%
  • RUS RUBLESI 96,59 0,3001%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı: Satış tarihi belli oldu
15 bin TL isteyince... Arabulucu, kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunu bu formülle çözdü
15 bin TL isteyince... Arabulucu, kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunu bu formülle çözdü
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp var
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp var
Leyleklere göre bu kış nasıl geçecek?
Leyleklere göre bu kış nasıl geçecek?
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
iPhone Türkiye fiyatlarında indirim yapıldı
iPhone Türkiye fiyatlarında indirim yapıldı
İstanbul Bosphorus Cup ile 22’nci kez yelken açacak
GERİ
İLERİ
Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı: Satış tarihi belli oldu
15 bin TL isteyince... Arabulucu, kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunu bu formülle çözdü
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp var
Leyleklere göre bu kış nasıl geçecek?
15 bin TL isteyince... Arabulucu, kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunu bu formülle çözdü
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp var
Leyleklere göre bu kış nasıl geçecek?
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp var
Leyleklere göre bu kış nasıl geçecek?
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
iPhone Türkiye fiyatlarında indirim yapıldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL