ARA
Bist 100
7573,53
1,38%
Bist 100
Dolar/TL
29,7267
0,4659%
Dolar/TL
Euro/TL
32,5767
-0,4012%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0961
-0,7785%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1975,44
0,66%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kripto paralar hareketlendi! Bitcoin 21 ayın zirvesinde

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonları çok yakında onaylayacağına yönelik beklentilerin artmasıyla yeni yılın ikinci gününde 45 bin doların üzerinde işlem görüyor.

02 Ocak 2024 | 09:31
Son Güncellenme: 02 Ocak 2024 | 10:55
0
Kripto paralar hareketlendi! Bitcoin 21 ayın zirvesinde

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 5,88 artarak 1 trilyon 740 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), 13 Bitcoin spot ETF'si başvurusunun (borsa yatırım fonu) bazılarını ocak ayında başında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 7’den fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor

Bugün TSİ 09.30 itibarıyla 45 bin 322 dolardan işlem gören Bitcoin, Nisan 2022’den beri en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 6'yı aştı.

Bitcoin, Ekim 2023’ten beri yüzde 60'tan fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor. Bunun yanında, Bitcoin’in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazandı.

Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco’nun aralarında bulunduğu 13 şirket, SEC'e, Bitcoin spot ETF'si için başvurmuştu.

SEC, kripto para piyasasının manipülasyona açık olduğunu savunarak son yıllarda spot Bitcoin ETF'leri başlatmak için yapılan çok sayıda başvuruyu reddederken, yeni yılda olası bir ret kararına verilecek tepkiyle Bitcoin’de muhtemelen ani bir düşüş görüleceğini belirtti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 2 bin 380 dolar seviyesine ulaştı. Etherum, 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1975,44 0,66%
  • ALTIN ONS 2066,91 0,19%
  • BIST 100 7573,53 1,38%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,7267 0,4659%
  • EURO/TURK LIRASI 32,5767 -0,4012%
  • EURO/USD 1,0961 -0,7785%
  • INGILIZ STERLINI 1,26406 -0,66326%
  • JAPON YENI 141,971 0,806%
  • KANADA DOLARI 1,33013 0,45161%
  • RUS RUBLESI 90,88 1,8263%
Günün En Çok Okunanları
'Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek'
Türkiye'de 2023'te sinemalarda en çok izlenen 20 film
Türkiye'de 2023'te sinemalarda en çok izlenen 20 film
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Tam liste açıklandı
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Tam liste açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem başladı
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem başladı
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
Lokanta ve kafelerde yeni uygulama bugün başladı
GERİ
İLERİ
'Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek'
Türkiye'de 2023'te sinemalarda en çok izlenen 20 film
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Tam liste açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem başladı
Türkiye'de 2023'te sinemalarda en çok izlenen 20 film
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Tam liste açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem başladı
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Tam liste açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem başladı
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL