Kripto Varlık Raporu: 88 bin 200 kripto para milyoneri var

Uluslararası yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, küresel servet istihbaratı şirketi New World Wealth ortaklığıyla "Kripto Varlık Raporu" sonuçlarını açıkladı. Raporda; kripto para dünyasında dünya çapında 88 bin 200 milyonerin olduğu, 40 bin 500 kişinin ise servetlerini Bitcoin aracılığıyla elde ettiği açıklandı. Kripto para piyasasının kolektif piyasa değerinin şu anda 1.180 milyar dolara ulaştığı ve dünya genelinde kripto para birimlerine sahip 425 milyon kişinin olduğu bilgisi paylaşıldı.

KRİPTO DÜNYASINDAN YATIRIM GÖÇÜYLE GÜVENCE

Hükümetlerin kripto para birimlerinin gelişen ortamına uyum sağlamak için hızla yeni düzenlemeler formüle ettiğine değinen Henley & Partners CEO'su Dr. Juerg Steffen; tüccarlar, madenciler, yatırımcılar ve kripto dünyasına dahil olan bireyler, kendilerini güvence altına almak için aktif olarak yatırım göçüyle ilgili stratejileri araştırdığını belirtti. Steffen, "Son altı ay içinde, kripto milyonerlerinden gelen taleplerde kayda değer bir artış oldu. Bu kişiler, gelecekte kripto para ticaretinin veya kendi ülkelerinde kullanımının yasaklanması olasılığına karşı bir güvence olarak toplu halde pratik bir "B Planı" oluşturmaya çalışıyor. Ayrıca, doğrudan dijital varlıklara vergi uygulayan güçlü mali politikalarla ilişkili riskleri azaltmayı amaçlıyorlar.” dedi.

DÜNYADA 182 KRİPTO CENTİ-MİLYONER VAR

Raporda ayrıca, küresel süper zenginler dünyasında 100 milyon doları aşan kripto varlıklarına sahip yüksek net değerli bireyleri ifade eden kripto centi-milyonerleri olarak sınıflandırılan 182 kişi bulunduğu ifade edildi. Bu centi-milyonerlerin 78'inin Bitcoin meraklısı olması ve dünyanın 22 kripto milyarderinden 6'sının servetlerini öncelikle Bitcoin ticareti yoluyla biriktirdiğine dikkat çekildi.

Kişisel finans ve yatırım uzmanı Jeff D. Opdyke, "2009'daki başlangıcından bu yana, Bitcoin'in yükselişi otuz yılın en amansız trendi olmaya mahkumdu." ifadelerini kullanırken, Avusturyalı hukuk firması Wolf Theiss'in ortaklarından Dr. Niklas J.R.M. Schmidt, yüksek net değere sahip bireylerin (HNWI'ler) ve aile ofislerinin dikkatini çeken yeni bir varlık kategorisi olarak kripto varlıkların öneminin altını çizdi.

TÜRKİYE 24. SIRADA

Henley & Partners, Türkiye Direktörü Burak Demirel, 750'den fazla veri noktasını kapsayan Kripto Benimseme Endeksi'nin amacının, kripto odaklı yatırım göçüne elverişli olan ülkeleri değerlendirmek ve sıralamak, kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisini kabul etme ve özümseme düzeylerini ölçmek olduğunu belirtti. 26 ülkenin yer aldığı Kripto Benimseme Endeksi’nde Türkiye'nin yüzde 45,83 ile 24. sırada yer aldığını belirten Burak Demirel, "Türkiye'nin inovasyonu teşvik etmeye olan ilgisi, kripto ile ilgili çeşitli faaliyetlerde bulunmasıyla açıkça ortada, ancak kripto para birimi ödemelerinin yasaklanması gibi bazı düzenleyici önlemler temkinli bir duruşu yansıtıyor. Ülkemizin kripto para birimi manzarası dinamik olmaya devam ediyor, büyüme ve evrim potansiyeli var, ancak benimseme ve düzenleme potansiyeli de var." değerlendirmesinde bulundu.

KRİPTO PARAYLA OTURUM VE VATANDAŞLIK EDİNME

Alternatif oturum ve vatandaşlığın varlıklı bireyler arasında hızla aranan bir varlık sınıfına dönüşmesi gibi, dijital varlıkların da içsel dalgalanmalarına rağmen ilgi gördüğünü vurgulayan Henley & Partners Özel Müşteriler Grup Başkanı Dominic Volek, "Kripto para birimleriyle ilgilenen bireyler için en cazip yerlerden bazıları, yatırım programları aracılığıyla oturum ve vatandaşlık sağlayan ve önemli yatırımlar karşılığında oturum ve/veya vatandaşlık elde etme ayrıcalığına olanak tanıyan ülkelerde yer alıyor. Kripto paralar, yeni getiri ve çeşitlendirme yolları arayan yüksek net değerli bireylerin portföylerinde de önem kazandı." dedi.

SİNGAPUR EN İYİ KRİPTO MERKEZİ OLDU

26 ülkeden oluşan Kripto Benimseme Endeksi’nde Singapur, ileri görüşlü ekosistemi ve işbirlikçi topluluğu sayesinde Henley'in Kripto Benimseme Endeksi'nde yüzde 83,76'ya denk gelen 60 üzerinden 50,2 puanla en üst sırada yer alırken; İsviçre yüzde 78,17 ile 2. sırada, Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 76,17'lik puanıyla 3. sırada yer aldı. Hong Kong yüzde 76 ile 4. sırada, Amerika Birleşik Devletleri yüzde 73,83 ile 5. sırada, Avustralya yüzde 71,83 ile 6. sırada ve Birleşik Krallık yüzde 71,17 ile 7. sırada, Kanada yüzde 67,33 ile 8. sırada, Malta yüzde 64,83 ile 9. sırada, Malezya yüzde 62,5 ile 10. sırada yer alarak kripto yatırımcıları için en cazip yatırım göç programı seçeneklerine ev sahipliği yapan ilk 10 ülke arasına girdi.

VATANDAŞLIK PROGRAMLARINDA VİZESİZ SEYAHAT

Henley & Partners olarak bugüne kadar 15 ülkeye yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarının tasarlanması, düzenlenmesi ve tanıtımı konusunda danışmanlık verdiklerini ve dünya çapında 35'ten fazla programı desteklediklerini belirten Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programlarında Karayipler, Avusturya, Yunanistan, İspanya ve İtalya’nın şu anda en öne çıkan programlar arasında yer aldığını ifade etti. 100 bin dolardan başlayan ve 8 milyon Euro’ya giden yatırım miktarlarıyla program şartlarının her ülkeye göre farklılık gösterdiğini belirten Burak Demirel, şöyle konuştu:

“Grenada, St. Lucia, Antigua ve Barbuda, St. Kitts ve Nevis gibi Karayip ülkelerinde minimum bağış miktarı 100 bin dolardan başlıyor ve süreçler 6-8 ay sürüyor. Karayipler’de elde edilen vatandaşlıklarla İngiltere, Hong Kong, Singapur, Çin, Rusya, İsrail ve Şengen bölgesi dahil birçok ülkeye vizesiz girilebiliyor. Ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan yabancı bireylere ve ailelerine bir vatandaşlık sertifikası ile vatandaşlık verilmesine izin veren ve Avrupa’da yaşama imkanı sağlayan Doğrudan Yatırım Yoluyla İstisnai Hizmetler için Vatandaşlığa Kabul Yoluyla Malta Vatandaşlığı Programı için ise minimum 600 bin Euro bağış yapmak gerekiyor. Yatırım Yoluyla Avusturya Vatandaşlık Programı ise programlar arasında en üst segment olarak yerini alıyor. Avusturya önceden oturum şartı olmaksızın ülke ekonomisine önemli bir yatırım yaparak vatandaşlık elde etme imkanı sunuyor. Portekiz hükümeti tarafından kapatılma kararı alınan ve 280 bin Euro gayrimenkul yatırımıyla mümkün olan Portekiz Altın Oturum İzni Programı’na ise başvurular hala devam ediyor. Yunanistan oturum programı için 250 bin Euro gayrimenkul yatırımı, İspanya oturum programı için 500 bin Euro gayrimenkul yatırımı, İtalya oturum programı için ise 250 bin Euro finansal yatırım yapmak gerekiyor.”