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  • Kripto yatırımcısı 'adres zehirlenmesi'yle 70 milyon dolarını kaptırdı! Uzmanlar uyardı

Kripto yatırımcısı 'adres zehirlenmesi'yle 70 milyon dolarını kaptırdı! Uzmanlar uyardı

Bir kripto para yatırımcısı 'adres zehirleme' dolandırıcılığında yaklaşık 70 milyon dolar kaybetti.

06 Mayıs 2024 | 17:17
Kripto yatırımcısı 'adres zehirlenmesi'yle 70 milyon dolarını kaptırdı! Uzmanlar uyardı

Bir kripto para yatırımcısının "adres zehirlenmesi" adı verilen bir dolandırıcılıkla on milyonlarca dolar kaybettiği bildirildi.

Kripto ticaret platformu olan Transak'a göre, adres zehirleme dolandırıcılığı, kurbanlarının çevrimiçi kripto "adresinin" sahte hesaplarını yapan hırsızlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu hesaplar, daha sonra yanlışlıkla sahte adrese para göndermeleri için kurbana küçük bir miktar para göndermek için kullanılıyor. 

Insider'in haberine göre blok zinciri güvenlik firması olan CertiK, X'teki gönderide "adres zehirlenmesiyle bağlantılı" bir adrese 69,3 milyon dolar değerinde Bitcoin transferi tespit ettiğini doğruladı.

Kurbanın kripto cüzdanı şu anda Coinbase'deki varlıklarının yaklaşık %97'sini kaybettiğini gösteriyor. Hesabın değeri şu anda 1,6 milyon dolardan biraz daha fazla.

Bir başka güvenlik firması olan Peckshield, X'te dolandırıcıların çalınan Bitcoin'i 23.000 Ethereum ile takas ettiğini ve ardından fonları transfer ettiğini yazdı. 

Adres dolandırıcılığı tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gerekenler 

  • Bir başka kripto ticaret platformu olan Trezor, adres dolandırıcılığından kaçınmak için bir işlem göndermeden önce her adresi iki kez kontrol etmeyi ve para aktarırken asla işlem geçmişinden bir adres kopyalamamayı öneriyor.
  • Şirket, büyük bir transfer yapmadan önce küçük bir test işlemi göndermenin de adresi doğrulamak için etkili bir yöntem olduğunu söylüyor.

2023'te 3,9 milyar dolarlık kripto para çalındı 

FBI'ın 2023 internet suçları raporuna göre ise, kripto para ile ilgili dolandırıcılıklar artıyor. Rapora göre, kripto ile ilgili dolandırıcılıklar geçen yıl yatırımcılara 3,94 milyar dolara mal oldu ve bu da yılın yatırım dolandırıcılığı kayıplarının dörtte üçünden fazlasını oluşturdu."

 

 

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