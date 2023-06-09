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Moody's, Coinbase'in görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dava açtığı Coinbase'in görünümünü negatife çevirdiğini bildirdi.

09 Haziran 2023 | 09:23
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Moody's, Coinbase'in görünümünü negatife çevirdi

Moody's'den yapılan açıklamada, Coinbase'nin görünümünün durağandan negatife çevrildiği belirtilerek, söz konusu derecelendirme eyleminin SEC'in şirkete yaptığı çeşitli suçlamaların ardından geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, Coinbase'in görünümünün değişmesinin SEC'in suçlamalarının şirketin iş modeli ve nakit akışı üzerindeki etkisinin belirsizliğini yansıttığı vurgulandı.

Coinbase'in karşılaşabileceği muhtemel düzenleyici eylemlerin etkilerinin, şirketin belirli ürün ve faaliyetleri üzerinde olumsuz sonuçları olabileceği ifade edilen açıklamada, bu konuların çözümüne ilişkin zamanlamanın ve mali sonuçların belirsiz olduğu kaydedildi.

SEC, hafta başında çeşitli menkul kıymetler kanunu ihlalleri nedeniyle kripto para borsası Binance'e, salı günü de Coinbase'e dava açtığını bildirmişti.

Kripto para borsası Coinbase, mart ayında SEC'den kendilerine dava açma planlarını içeren bir "Wells bildirimi" aldıklarını duyurmuştu. Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong ise yasalara uygun davrandıklarını ve gerçeklere güvendiklerini vurgulamış, mahkeme önüne çıkma fırsatını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

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